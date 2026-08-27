Cómo tejer pequeños morrales de crochet; ideas para lucir a la moda y con estilo
No te pierdas estas creativas ideas de morrales tejidos a crochet que puedes hacer en casa.
Este 2026 se está viendo eclipsado por las manualidades, sobre todo por las que están tejidas en crochet como los bolsos, pues es una de las técnicas más populares en la actualidad, por lo que te compartiremos algunas ideas que puedes considerar para que hagas pequeños morrales y luzcas estos de manera creativa, donde además puedes personalizar a tu gusto y combinar con tu manera de vestir.
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Este tipo de manualidades poco a poco han ido ganando terreno dentro del mundo de la moda, sobre todo en los últimos meses, por lo que podrías lucir como nadie con diseños completamente personalizados.
6 ideas de pequeños morrales de crochet
- Estilo Étnico
Estos patrones coloridos y llamativos, esta es una opción que no puedes pasar de largo, pues inspiradas en técnicas tradicionales son una opción que no puede faltar dentro de tus morrales al estilo tapestry.
- Estilo Minimalista
Este es un estilo más limpio y elegante el cuál se inclina por hilos monocromáticos utilizando puntos que aporten relieve, como el punto jazmín, puff o demás variaciones de puntos altos cruzados, siendo diseños más simples y uniformes.
- Mini mochilas Wayuu
Originalmente tejidas con base redonda y cordón ajustable con borlas, su tamaño pequeño las hace destacar muchísimo debido al nivel de detalle en sus patrones geométricos, aunque también puedes optar por diseños más simples.
- Morrales de Granny Squares
Puedes tejer este estilo uniendo de 4 a 5 cuadros de la abuela tradicionales para armar una estructura de bolsa compacta y juvenil con un aire vintage, una de las tendencias este 2026 con lo aesthetic.
- Morrales de Trapillo
El uso de este material grueso le da una estructura rígida muy moderna que mantiene la forma del morral sin necesidad de forro interior, lo que lo hace ideal para cualquier ocasión.