Los expertos coinciden: esta es la razón por la que tu hijo debería escribir en letra cursiva

A la hora de escribir, las personas pueden optar por distintos tipos de letras, y es que muchos usarán la imprenta minúscula para la redacción, y hay quienes deciden inclinarse por la cursiva, que es muy particular y que no es tan utilizada. Muchos de los niños, cuando adquieren el conocimiento de la escritura, lo hacen utilizando la letra cursiva y que por si no lo sabías, esto llevó a que la psicología en conjunto con la neurociencia explicaran cuáles son los beneficios.

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La letra cursiva suele ser una de las más difíciles de aprender, teniendo en cuenta que el dibujo de las letras es muy particular y que se requiere de una habilidad con las manos para poder llevarla a cabo. Si bien hay personas que de grande se han inclinado por este tipo de letra, muchos niños prefieren escribir bajo este tipo y que lo adquieren en el colegio y luego lo siguen usando.

Para todos aquellos que no sepan, la letra cursiva o llamada también itálica, es un estilo de escritura y tipografía que imita la caligrafía manual, en donde los trazos se inclinan hacia la derecha, las letras se conectan o enlazan unas con otras y evitará levantar el lápiz constantemente. Muchos niños han comenzado a escribir con este tipo de letra y eso llevó a los expertos a revelar cuáles son algunos de los beneficios, especialmente a la psicología junto con la neurociencia.

Beneficios de que los niños escriban en cursiva, según la psicología

Estimulación de hemisferios cerebrales: exigirá que el cerebro coordine de manera simultánea el procesamiento visual, la memoria espacial y el control motor fino. Activará la integración interhemisférica a través del cuerpo conectando el área del lenguaje con las áreas motoras Desarrollo de la motricidad: dominar la distancia, la presión del lápiz sobre el papel y la inclinación de las letras en cursiva supone un excelente entrenamiento físico y neurológico Fluidez y velocidad: al no tener que levantar el lápiz constantemente, el ritmo de escritura en cursiva se volverá más ágil e intuitivo, permitiendo que el niño registre sus pensamientos Tratamiento de dislexia: cada grafía tiene un trazo en la cursiva, lo que ayudará al cerebro a diferenciar la forma y la dirección de cada letra mediante la memoria muscular Mejora el estrés: reducirá la frecuencia cardíaca y promueve estados de concentración