Los expertos coinciden: esta es la razón por la que tu hijo debería escribir en letra cursiva
Si ha optado por este tipo de caligrafía, es mejor que prestes atención porque puede tener muchos beneficios.
A la hora de escribir, las personas pueden optar por distintos tipos de letras, y es que muchos usarán la imprenta minúscula para la redacción, y hay quienes deciden inclinarse por la cursiva, que es muy particular y que no es tan utilizada. Muchos de los niños, cuando adquieren el conocimiento de la escritura, lo hacen utilizando la letra cursiva y que por si no lo sabías, esto llevó a que la psicología en conjunto con la neurociencia explicaran cuáles son los beneficios.
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La letra cursiva suele ser una de las más difíciles de aprender, teniendo en cuenta que el dibujo de las letras es muy particular y que se requiere de una habilidad con las manos para poder llevarla a cabo. Si bien hay personas que de grande se han inclinado por este tipo de letra, muchos niños prefieren escribir bajo este tipo y que lo adquieren en el colegio y luego lo siguen usando.
Para todos aquellos que no sepan, la letra cursiva o llamada también itálica, es un estilo de escritura y tipografía que imita la caligrafía manual, en donde los trazos se inclinan hacia la derecha, las letras se conectan o enlazan unas con otras y evitará levantar el lápiz constantemente. Muchos niños han comenzado a escribir con este tipo de letra y eso llevó a los expertos a revelar cuáles son algunos de los beneficios, especialmente a la psicología junto con la neurociencia.
Beneficios de que los niños escriban en cursiva, según la psicología
- Estimulación de hemisferios cerebrales: exigirá que el cerebro coordine de manera simultánea el procesamiento visual, la memoria espacial y el control motor fino. Activará la integración interhemisférica a través del cuerpo conectando el área del lenguaje con las áreas motoras
- Desarrollo de la motricidad: dominar la distancia, la presión del lápiz sobre el papel y la inclinación de las letras en cursiva supone un excelente entrenamiento físico y neurológico
- Fluidez y velocidad: al no tener que levantar el lápiz constantemente, el ritmo de escritura en cursiva se volverá más ágil e intuitivo, permitiendo que el niño registre sus pensamientos
- Tratamiento de dislexia: cada grafía tiene un trazo en la cursiva, lo que ayudará al cerebro a diferenciar la forma y la dirección de cada letra mediante la memoria muscular
- Mejora el estrés: reducirá la frecuencia cardíaca y promueve estados de concentración
@marianavillalbaarnabal Cada tipo de letra tiene sus beneficios, dependiendo de lo que queramos lograr y de la etapa de aprendizaje en la que se encuentren 👧👦 👉 No existe evidencia que diga que es necesario aprender los 4 tipos de letras al mismo tiempo 👈 En este reel te cuento lo que dice la evidencia y mi opinión sobre cuándo debería enseñarse la cursiva. En mi cuenta no sólo encontrarás información sino que también tendrás acceso a talleres y materiales didácticos concretos para acompañar el inicio de la lectura y la escritura 📖🧠 chequeados con mi experiencia. El objetivo es garantizar un aprendizaje efectivo y significativo, ayudando a que cada niño y cada niña desarrolle su potencial al máximo 🌟 Te invito a conocer mi página web: www.marianavillalba.com #alfabetización #aprenderaescribir #aprender #aprenderjugando #Cursiva #neurociencia ♬ sonido original - Mariana Villalba