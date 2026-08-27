4 ideas de macetas con crochet para darle un estilo aesthetic y elegante a tus plantas de interior

No cabe duda de que el crochet puede ser un gran recurso decorativo, que te puede ayudar a renovar las macetas de interior de tu hogar. Con distintos puntos, colores y texturas es posible crear diseños que combinen con plantas de interior y estilos como el aesthetic, boho o minimalista. Toma en cuenta algunas de las siguientes ideas para decorar tu hogar.

Ahora lee: Cómo tejer bolsas a crochet: 5 ideas y diseños para hacer con anillas de lata

4 ideas creativas para forrar tus macetas con manualidades de crochet

Funda tejida minimalista

Este tipo de macetas de crochet, en tonos neutros como beige, blanco o gris, puede darle una apariencia elegante a cualquier maceta básica. Este tipo de cubiertas es ideal para plantas pequeñas ubicadas en escritorios o repisas.

Funda tejida minimalista |Imagen generada con IA

Funda con patrón de flores

Los pequeños motivos florales tejidos pueden aportar color y un estilo más artesanal. Puedes combinar un tono claro con flores en tintes pastel para crear una pieza minimalista y con presencia para cualquier lugar.

Funda con patrón de flores |Imagen generada con IA

Maceta estilo boho con flecos

Una funda tejida con textura pequeña y flecos puede lograr un estilo único para plantas colgantes de hojas abundantes. Para este tipo de fundas de crochet, los tonos en tierra pueden ser la opción ideal.

Maceta estilo boho con flecos |Imagen generada con IA

Maceta tejida con bloques de color

Opta por combinar dos o tres colores claros entrelazándolos en franjas o diferentes puntos, lo que ayudará a crear un diseño contemporáneo sin complicar demasiado el proyecto. Toma en cuenta que debes elegir la tonalidad dependiendo de la habitación a decorar.

Maceta tejida con bloques de color|Imagen generada con IA

Darle una nueva vida a tus macetas de interior con ayuda de alguna de estas cuatro ideas de fundas para macetas hechas con crochet y dale un nuevo aire de modernidad, frescura y personalidad a tu hogar.