Deja el guajillo como Flor en MasterChef 24/7: 5 tipos de chile que no fallan para la cocina mexicana

La cocina mexicana tiene en el chile uno de sus ingredientes más importantes. Ya sea para preparar salsas, adobos, caldos o guisos, existen variedades que aportan diferentes niveles de picor, aromas, colores y sabores. Durante su estancia en MasterChef 24/7, Flor has mostrado el uso del guajillo en muchos de sus platillos, pero no es el único que puede convertirse en protagonista de una buena receta. Aquí te dejamos 5 tipos que no fallan en la gastronomía de nuestro país.

MasterChef 24/7: 5 tipos de chile para la cocina mexicana que no son el guajillo

Si quieres ampliar tu repertorio en la cocina, estos son 5 tipos de chile que no fallan para preparar comida mexicana. Así, podrás darle la oportunidad a otros sabores tal como la cocinera de MasterChef México 2026, que hace unos días se comprometió a dejar el guajillo, aunque dejó claro que es algo que "le lastima su corazón", ya que para ella representa una parte de la comida tradicional de su región y de sus raíces.

1. Chile ancho

Es uno de los básicos de la cocina mexicana. Se trata de la versión seca del chile poblano y se caracteriza por tener un sabor ligeramente dulce, con notas afrutadas y un picor generalmente moderado. De acuerdo con un análisis de ChatGPT, es perfecto para preparar moles, adobos, salsas y marinados, además de ser uno de los que pueden combinarse con otros chiles secos para conseguir preparaciones más complejas.

Su sabor profundo hace que sea una excelente opción cuando se busca aportar color y personalidad a un guiso sin depender únicamente del picante.

2. Chile pasilla

De color oscuro y apariencia alargada, el chile pasilla destaca por sus sabores ligeramente ahumados, afrutados y terrosos. En la gastronomía de México suele utilizarse para preparar salsas, caldos, adobos y moles. También puede combinarse con otros chiles secos para equilibrar sabores y conseguir preparaciones con mayor profundidad.

Una de sus ventajas es que puede aportar mucho sabor sin que necesariamente el resultado sea demasiado picante.

Del ancho al morita, existen variedades de chile que pueden transformar una receta con diferentes niveles de picor, aromas y sabores.|Canva

3. Chile chipotle

Si lo que buscas es un toque ahumado, el chile chipotle es una de las mejores alternativas. Es común encontrarlo en adobos, salsas y preparaciones con carne, aunque también puede utilizarse para darle un giro diferente a frijoles, verduras o incluso algunos antojitos.

Además de aportar picor, el chipotle agrega ese distintivo sabor ahumado que puede transformar una receta sencilla.

4. Chile de árbol

Para quienes disfrutan de las preparaciones picantes, el chile de árbol es prácticamente indispensable. Es pequeño, delgado y de color rojo intenso que suele utilizarse seco para preparar salsas y aceites picantes.

Su sabor es más directo y su nivel de picor puede sentirse rápidamente en una preparación. Una de sus principales ventajas es que permite ajustar fácilmente el picante de una salsa: basta con aumentar o disminuir la cantidad utilizada.

Es un chile pequeño, delgado y de color rojo intenso que suele utilizarse seco para preparar salsas.|Canva

5. Chile morita

Su apariencia es oscura y ligeramente brillante, mientras que su sabor combina picor, notas dulces y un característico toque ahumado. Puede utilizarse para preparar salsas, adobos y marinados, y funciona especialmente bien cuando se busca una preparación con sabores intensos.

Aunque el guajillo es uno de los ingredientes más utilizados para preparar salsas y adobos, la cocina mexicana ofrece una enorme variedad que permiten jugar con diferentes perfiles de sabor. Pero, siguiendo el ejemplo de Flor en MasterChef 24/7, dejarlo por un momento puede ser una buena oportunidad para descubrir todo lo que otros chiles pueden aportar a tus recetas.