Esta es la cantidad de proteína que debe consumir una mujer mayor de 50 para mantener el músculo

Las personas que practican deportes están informadas sobre los nutrientes que ayudan a mejorar el rendimiento. Entre los más populares nos encontramos con la proteína, pero esto no solo sirve para el músculo, sino también son parte de hormonas, piel, cabello y uñas, como así también el colágeno necesita de los aminoácidos.

Especialistas manifiestan que la proteína está formada por aminoácidos, y algunos de ellos son esenciales. El cuerpo no puede formarlos en cantidades suficientes por lo que debemos obtenerla por medio de la alimentación, si esto no es suficiente se debe recurrir a suplementos.

¿Cuántos gramos de proteína necesita una mujer de 50 años?

Por mucho tiempo se recomendó el consumo mínimo era de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Esta es una cifra que resulta insuficiente para mujeres mayores de 50 años, sobre todo si se encuentra en la perimenopausia o la menopausia.

Lo que ocurre es que con el paso del tiempo se producen cambios como:



Disminuye la eficiencia de la digestión y la absorción de proteínas.

Se reduce la capacidad de síntesis muscular.

Muchas personas disminuyen de forma espontánea el consumo de alimentos proteicos.

A menudo también se reduce la actividad física.

ejercicio

Ante estos factores que llevan a la pérdida de masa muscular, mayor fragilidad metabólica y una disminución de la autonomía, se recomienda que las mujeres mayores de 50 consuman entre 1,2 y 1,5 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, ajustando siempre las necesidades al peso saludable y al nivel de actividad física.

Los alimentos ricos en proteínas son:



Carnes y pescados

Huevos

Lácteos

Legumbres

Frutos secos

Algas

Teniendo en cuenta lo mencionado tenemos que decir que la proteína no es una tendencia, sino una base estructural y funcional del organismo, especialmente relevante en la mujer adulta. Consumir este nutriente es importante para proteger la masa muscular, pero también ayuda al metabolismo, colágeno, el sistema inmunológico y la calidad de vida.