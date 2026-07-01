Planta estos árboles frutales en julio; así los debes cuidar para que den mucho fruto
Para aprovechar el agua proveniente del cielo, se recomienda plantar árboles frutales en julio. A continuación están todos los detalles de siembra y cuidado.
Probablemente desde hace tiempo quieras iniciar con tu huerto en casa. A veces parece que es complicado, pero siguiendo ciertos consejos, podrás levantar tus propios árboles frutales. En ese sentido, esta época del año es completamente conveniente, pues inician las temporadas de lluvias en la mayoría del país y eso es vital para un correcto desarrollo de estas plantas. Por eso, sin más, he aquí los detalles para iniciar con tu vida de jardinería.
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¿Por qué deberías empezar en julio tu plantación de árboles frutales?
El primer gran punto es que las lluvias se manifiestan de manera constante. Aunque en algunas partes del país iniciaron desde la primavera, esta es la época por excelencia. Las lluvias favorecen al correcto desarrollo de los árboles frutales gracias a la humedad del suelo y la cálida temperatura del ambiente que provoca árboles jóvenes que se desarrollen con raíces fuertes y se adaptan al sitio donde se les planta.
Obviamente cada árbol tiene sus particularidades para desarrollarse de la manera correcta, pero de una manera bastante general es correcto indicar que se puede aprovechar esta época del año. Y en su debido momento, se pueden presentar cosechas abundantes, si es que se cuidó a lo largo de los meses el desarrollo de cada árbol frutal.
@huertosurbanosqueretaro no plantes un árbol 🌳 sin sabes ésto #arbol #comoplantarunarbol #bootcampuntalfredo #plantarunarbol #arboles #tipsjardin #tipsjardineria @Un Tal Fredo ♬ sonido original - Huertos Urbanos Queretaro
¿Cuáles son los árboles frutales que se recomienda plantar en julio?
- Limonero - Sus raíces se establecen con mayor facilidad gracias a las lluvias, esto acompañado de suficiente sol y riegos moderados (en caso de ser necesario). Esto producirá fruto abundante, pues incluso se desarrollará rápidamente.
- Guayabo - Una clave durante los primeros meses de vida recae en una correcta exposición ante sl sol, buen drenaje y riego regular. Así, este resistente árbol se adaptará a distintos tipos de suelo y fructificando en climas cálidos y templados.
- Mango - Lo ideal es plantarlo en julio, sobre todo en regiones cálidas. Aquí se requiere un espacio suficiente para crecer y recibir muchas horas de luz solar. Se indica que la humedad es un aliado y no un enemigo, por lo que el mes séptimo del año luce ideal para plantarlo.
- Otros árboles frutales que se recomienda plantar - Higuera, granado, duraznero, aguacate, mandarino y naranjo.