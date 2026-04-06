5 ideas para reemplazar tu tocador viejo por uno aesthetic y moderno

Conforme pasan los años, es importante renovar tus espacios, ya que conforme crecemos cambiamos en gustos y personalidad, y necesitamos que nuestro entorno refleje nuestra identidad. Por ello, mantener muebles viejos no es lo ideal si quieres mantener un equilibrio con tu hogar y tu esencia.

Por ello, aquí te damos ideas que sin duda son ideales si quieres darle un toque innovador, único e icónico a uno de tus espacios más personales como lo es la recámara, donde tienes tu tocador o vanity, en donde sin duda pasas gran parte del día y qué mejor que se adapte a lo que actualmente eres.

Ideas para reemplazar tu tocador viejo

1. Luces LED

Sabemos que la iluminación es parte fundamental para podernos arreglar; si bien tenemos la natural y la de nuestra habitación, también es importante tener una que, además de ser funcional, sea estética y dé ese toque diferente al tocador.

|Crédito: Pinterest

2. Espejo redondo

Sabemos que los espejos son fundamentales para esta área, pero sin duda un espejo circular con luces LED hará la diferencia completamente, ya que le dará un estilo más aesthetic a tu tocador, brindándole visibilidad sin perder la funcionalidad.

|Crédito: Pinterest

3. Esquinero

Sin duda, un tocador innovador es uno adaptado para estar en la esquina, ya que ahorras espacio, pero sin perder estilo y funcionalidad, dando un toque único. Este tipo de tocadores funcionan también como escritorio, por su espacio y su distribución, además de que la modernidad les ha dado compartimientos para poder conectar tu celular o laptop.

|Crédito: Pinterest

4. Materiales innovadores

Sabemos que los tocadores de madera o comprimidos son los más comunes, pero sin duda podemos darle un toque único a nuestro espacio con muebles con otros tipos de materiales, los cuales los hagan resaltar dentro de tu habitación, teniendo una sinergia con los otros muebles. En este caso, un ejemplo son muebles estilo bambú.

|Crédito: Pinterest

5. Focos en el espejo

Estos se han vuelto tendencia, ya que sin duda alguna nos recuerdan a los vanities de las celebridades. Si bien las luces LED dan ese toque único, este te dará la luz y la sensación de ser un artista dentro de la funcionalidad e innovación. Busca colores claros para los muebles, ya que esto dará una sensación de mayor espacio, modernidad y elegancia.