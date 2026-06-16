No tires la esponja de lavar los trastes, es un tesoro: cómo reutilizarla para crear juguetes para los niños

La esponja de lavar los trastes no tiene por qué terminar en la basura. Después de una limpieza y desinfección adecuada, puede reutilizarse para crear juguetes caseros para niños, como sellos para pintar, figuras flotantes para el baño o bloques blandos para juegos creativos.

Esta alternativa permite reducir residuos y fomentar actividades manuales en familia. Cada vez más personas apuestan por el reciclaje creativo para dar una segunda oportunidad a objetos cotidianos.

Las esponjas, gracias a su textura suave, facilidad para cortar y variedad de colores, se convierten en un material ideal para desarrollar proyectos DIY destinados a los más pequeños. Eso sí, antes de utilizarlas en cualquier manualidad, es fundamental asegurarse de que estén completamente limpias y desinfectadas para eliminar restos de grasa, alimentos y microorganismos.

¿Cómo desinfectar correctamente una esponja antes de reutilizarla para hacer juguetes para niños?

La seguridad debe ser el primer paso antes de convertir una esponja usada en un juguete infantil.



Lavar con agua caliente y jabón Desinfectar adecuadamente: puede sumergirse durante unos minutos en una solución desinfectante apta para uso doméstico siguiendo las instrucciones del fabricante. Enjuagar completamente Dejar secar al aire hasta que la esponja esté totalmente seca.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las esponjas de cocina pueden albergar bacterias debido a la humedad constante. Por eso, su correcta desinfección es indispensable antes de cualquier reutilización. Una vez limpias, pueden convertirse en materiales seguros para actividades recreativas supervisadas por adultos.

¿Qué juguetes puedes hacer con una esponja de cocina?

Sellos para pintar: corta la esponja en forma de estrellas, corazones, flores, animales o figuras geométricas. Los niños podrán mojarlas en pintura y estampar diseños sobre papel o cartulina.

corta la esponja en forma de estrellas, corazones, flores, animales o figuras geométricas. Los niños podrán mojarlas en pintura y estampar diseños sobre papel o cartulina. Figuras flotantes para el baño: recorta peces, barcos, tortugas o letras. Gracias a su ligereza, las figuras flotarán en el agua y harán más divertidos los momentos del baño.

recorta peces, barcos, tortugas o letras. Gracias a su ligereza, las figuras flotarán en el agua y harán más divertidos los momentos del baño. Bloques blandos para construir: corta varias esponjas en cuadrados, rectángulos o cilindros para que los niños apilen, clasifiquen colores y desarrollen habilidades motoras.

corta varias esponjas en cuadrados, rectángulos o cilindros para que los niños apilen, clasifiquen colores y desarrollen habilidades motoras. Letras y números educativos: crea piezas para ayudar a los pequeños a aprender el alfabeto y los números mediante el juego.

crea piezas para ayudar a los pequeños a aprender el alfabeto y los números mediante el juego. Pelotas suaves para interiores: uniendo varias piezas de esponja con pegamento apto para manualidades se pueden fabricar pelotas ligeras y seguras para jugar dentro de casa.

Beneficios de estas manualidades con esponjas de cocina