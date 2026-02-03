Esto significa dormir abrazado de la almohada, de acuerdo con la psicología

Es muy cierto que todas las personas tienen cierto modo de dormir , pero estos tienen un significado especial, según la psicología. Generalmente, algunos cuando duermen suelen abrazar objetos, algo que por lo regular se aprende desde la niñez, ya sea un objeto o una cobija, el cual tiene el objetivo de brindar apoyo emocional.

Cabe mencionar que, el significado cambia cuando una persona es adulta, pues al hacerlo se puede apoyar para poder conciliar el sueño. Aunque en muchas ocasiones deja de ser un peluche y se cambia por una almohada.

¿Cuál es el significado de abrazar una almohada?

Algunos expertos en psicología , han asegurado que este acto que realizan muchos adultos puede ser una herramienta que ocupan en diferentes circunstancias, las cuales pueden depender de las necesidades de cada persona, las cuales te compartimos aquí:

Seguridad y Confort

El hecho de abrazar una almohada, puede brindar la sensación de seguridad. Situación que puede ser una costumbre que se aprendió desde la infancia, cuando se busca el mejor ambiente para poder descansar.

Apego Emocional

De acuerdo con la psicología, abrazar la almohada puede ser una necesidad o falta de apego, principalmente en persona que están solas o lejos de sus seres queridos, por lo que necesitan sentir compañía.

Gestión del Estrés y Ansiedad

Cuando una persona está pasando por algunas de estas situaciones, abrazar la almohada al momento de dormir puede ser una forma de enfrentar lo que se siente. También ayuda a soltar las tensiones acumuladas a lo largo de los días.

Hábitos del Sueño y Comodidad Física

Aunque siempre se busca una explicación detallada para todo, en muchas ocasiones el dormir con una almohada, es simplemente por comodidad de la persona o una costumbre que se tiene al momento de descansar.

