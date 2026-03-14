Así puedes quitar fácil y rápido el chicle que se pegó en tus pantalones

Históricamente el tener pegado un chicle en el pantalón era la señal de que tu madre te iba a regañar, pues eso resultaba una total prueba para la prenda. Sin embargo, hoy existen muchas variantes para evitar que tu pieza se vuelva obsoleta o que se maltrate demasiado al momento de quitarle la goma de mascar ya masticada.

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¿Es muy difícil quitar el chicle de los pantalones?

La goma de mascar es un producto ampliamente utilizado por las personas a lo largo del mundo, por ello todos (o la mayoría) han sido víctimas de algunos irresponsables o tal vez malvados personajes que dejan su pieza masticada en algún sitio público.

Ya sea en un parque público, jardín o en la escuela, los niños-adolescentes tienen el infortunio de ver cómo un chicle les arruina el día. Tener ese elemento pegado era causa de un gran regaño, pues se consideraba lo suficientemente descuidado para fijarse en dónde se sienta uno. Por ello, había mucho drama, pues cuando ya se impregnaba bien sobre la prenda, eso se convertía en un lío para limpiarse.

¿Cómo se quita el chicle de un pantalón?

Sin embargo, dependiendo del material y la manera en que se efectúe el remedio, es más sencillo de lo que parece quitar el tan mencionado chicle del pantalón.