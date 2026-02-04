Estos son los beneficios de mascar chicle; así lo dicen los expertos

Mascar chicle realmente se percibe como algo totalmente común. Sin embargo, se ha comprobado que la sangre que se bombea a la corteza prefrontal (por la goma de mascar) es aquella que toma decisiones rápidas y que activa la atención. Eso quiere decir que el desarrollo intelectual puede ser activado y hasta optimizado por culpa de esta situación totalmente ignorada por muchas personas.

En Exclusiva: Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, prepara un libro de memorias; niega parecido con la pareja actual del cantante

¿Mascar chicle ayuda al cerebro y a combatir el estrés?

Según estudios y conclusiones de sitios especializados como Nutrition Neurosciences y Brain Sciences, temas como la agilidad mental se ven beneficiadas, así como el logro de una correcta oxigenación que ayuda a decidir mejor al activarse la neuronas o incluso la atención se afila para no generar distracciones.

En más de las conclusiones, se ha entendido que masticar actúa como un protector natural ante la ansiedad. Al tener un chicle de manera continúa en la boca, el cerebro entra en un estado de concentración relajada. Por ello existe un entorno donde se bloquea el ruido externo, existe una sensación subjetiva de confort, por lo que el tiempo pasa de manera más tranquila y como si se estuviera aislado de todo.

En ese sentido, se indica que los sabores para concretar todos estos beneficios de la goma de mascar sí importa. Por ello se recomienda encontrar de tipo menta o cítricos, pues estos son benéficos para potenciar más la relajación. Y es que la estimulación sensorial permite la generación de paz en momentos críticos.

¿Masticar chicle puede evitar el hambre y los antojos?

La respuesta inmediata es sí. Se ha confirmado que cuando se consume chicle sin azúcar, el cerebro es engañado al simular que estás consumiendo alimentos. El intestino recibe señales de saciedad por lo que ya no hay intención de satisfacer los antojos extras de postres dulces o salados en las distintas comidas del día.

#saludybienestar #vidasana #chicle ♬ sonido original - nutri.consejoss @nutri.consejoss 😬 ¿Masticas chicle todos los días? No es solo por el aliento fresco… 🧠 1. Concentración turbo: aumenta el flujo al cerebro y mejora memoria y enfoque. 😌 2. Menos estrés: baja el cortisol hasta un 16 %. 🍽️ 3. Menos antojos: engaña al cerebro y ayuda a controlar el hambre. 🦷 4. Protege tus dientes: más saliva, menos caries. ⚡ 5. Mejora el ánimo: te pone más relajado y positivo. 💬 Comenta libro si quieres aprender más sobre remedios naturales y síguenos para optimizar tu salud. #salud

Una investigación publicada en Nutrients precisamente indica que se activan reflejos digestivos y se evita comer por ansiedad. Allí el objetivo es masticar la goma de mascar cerca de 45 minutos, lo cual frena la sensación de hambre. Así también existe un control sobre tu dieta y se evitan gastos excesivos en alimentos que realmente son innecesarios.