Así le puedes quitar el mal olor a tus trapos de cocina

Los malos olores de la cocina son un verdadero problema para muchas personas. Y es que en las diversas actividades de limpieza muchos de los trapos utilizados terminan manchados y con complicaciones por los olores que expulsan. Aunque no siempre están del todo inutilizables, se deben sacar-tirar por el disgusto que genera al olfato. Por ello, aquí está la solución para este problema.

¿Cómo evitar malos olores con los trapos de cocina?

En la cocina estos utensilios son indispensables para mantener limpios los espacios como mesas, repisas, estufas e incluso los microondas. Ante eso, es necesario limpiarlos de manera continua, pero los malos olores (de manera normal por la actividad) complican por completo que los trapos sean de larga duración.

Por ello, esta sencilla mezcla logrará evitar mayores complicaciones con el cuidado de estas telas que alivian problemas en la cocina e incluso con otras partes del hogar. Y sin más, se invita a las personas a mezclar vinagre blanco con agua caliente y si se quiere más efectividad, estaría de lujo colocar un poco de bicarbonato de sodio.

¿Cómo se hace esta mezcla que quita malos olores de los trapos?

En ocasiones resulta un serio problema saber cómo combinar los ingredientes para una u otra mezcla, sin embargo en esta oportunidad no hay ningún riesgo de equivocación. Son dos (o tres) elementos para lograr una limpieza profunda y eficiente de tus trapos favoritos de cocina.

En un recipiente lo suficientemente grande para poner los trapos, se coloca agua caliente. Aún sin poner los trapos.

Ya que se consiguió el recipiente, se agrega una taza de vinagre blanco, para posteriormente mezclar muy bien.

Después de que la mezcla esté perfectamente unida, se ponen los trapos a remojar al menos una hora.

Si el trapo está severamente sucio, se puede dejar toda una noche en remojo.

Ya que se saque de la mezcla, se anima a enjuagarlo muy bien y después lavarlo como se acostumbra.

Con esto se espera que el olor desaparezca por completo y que la tela tome una textura fresca y limpia.