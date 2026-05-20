Así puedes quitar el moho de las esquinas de tus tuppers

Aunque laves constantemente tus tuppers, muchas veces no se le invierte el suficiente cuidado y el moho se impregna, lo cual es incómodo porque resulta un riesgo de infección. En ese sentido, el problema es que en ocasiones no sale de la mejor manera y por ello los remedios caseros llegan con dos ingredientes que te solucionarán la vida. Evita malos olores y bacterias siguiendo estos consejos.

¿Qué ingredientes sirven para quitarle el moho a tus tuppers?

El uso constante de estos recipientes se convierten en un problema para el correcto lavado y secado, en ocasiones solo se les da una “enjuagada” o no se limpia a detalle cada rincón. Entonces, cuando el moho aparece, es vital quitarlo para evitar complicaciones de olor y de salud. Para ello requerirás de bicarbonato de sodio y vinagre blanco.

Estos dos elementos mencionados son los favoritos de los que recomiendan remedios caseros. Sus compuestos permiten limpiar de una manera profunda y eficiente manchas como las mencionadas, cuando estas se acomodan de manera peligrosa en los espacios más recónditos de tus recipientes de plástico o metal.

¿Cómo usar vinagre y bicarbonato para quitar el moho de tus tuppers?

Lo mejor de todo, es que el procedimiento es sumamente sencillo. Toma nota y sigue las indicaciones al pie de la letra.

Ingredientes

Dos cucharadas de bicarbonato de sodio

Vinagre blanco

Agua caliente

Cepillo pequeño o cepillo de dientes viejo

Jabón trastes

Procedimiento