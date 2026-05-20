Así puedes quitar el moho de las esquinas de tus tuppers
En recipientes de ciertos materiales el moho se impregna aunque sí se laven constantemente. Por ello, se recomienda hacer esto para que el hongo desaparezca.
Aunque laves constantemente tus tuppers, muchas veces no se le invierte el suficiente cuidado y el moho se impregna, lo cual es incómodo porque resulta un riesgo de infección. En ese sentido, el problema es que en ocasiones no sale de la mejor manera y por ello los remedios caseros llegan con dos ingredientes que te solucionarán la vida. Evita malos olores y bacterias siguiendo estos consejos.
¿Qué ingredientes sirven para quitarle el moho a tus tuppers?
El uso constante de estos recipientes se convierten en un problema para el correcto lavado y secado, en ocasiones solo se les da una “enjuagada” o no se limpia a detalle cada rincón. Entonces, cuando el moho aparece, es vital quitarlo para evitar complicaciones de olor y de salud. Para ello requerirás de bicarbonato de sodio y vinagre blanco.
Estos dos elementos mencionados son los favoritos de los que recomiendan remedios caseros. Sus compuestos permiten limpiar de una manera profunda y eficiente manchas como las mencionadas, cuando estas se acomodan de manera peligrosa en los espacios más recónditos de tus recipientes de plástico o metal.
¿Cómo usar vinagre y bicarbonato para quitar el moho de tus tuppers?
Lo mejor de todo, es que el procedimiento es sumamente sencillo. Toma nota y sigue las indicaciones al pie de la letra.
Ingredientes
- Dos cucharadas de bicarbonato de sodio
- Vinagre blanco
- Agua caliente
- Cepillo pequeño o cepillo de dientes viejo
- Jabón trastes
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Procedimiento
- Primero lava el recipiente con agua caliente y jabón para quitar restos de comida
- Después coloca el bicarbonato de sodio directo en las esquinas o en zonas donde notes moho o manchas oscuras
- Agrega un poco de vinagre blanco encima, provocando que se haga espuma
- Deja actuar la mezcla entre 10 y 15 minutos para que la suciedad acumulada se desprenda
- Pasado ese tiempo, debes frotar las esquinas con la ayuda de un cepillo pequeño, especialmente en bordes y en la tapa
- Y para finalizar enjuaga con mucha agua caliente, pero deja secar completamente antes de volver guardar o utilizar el recipiente