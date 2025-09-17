Truco casero con el que podrás eliminar el moho de tu lavadora

Mantener en condiciones a nuestro hogar no solo supone cuidar de la limpieza de los pisos y rincones de cada ambiente. Cuidar los muebles y artefactos que nos ayudan en el día a día también es fundamental, por lo que en esta oportunidad te contaremos cómo realizar una importante limpieza en tu lavadora.

Una receta sencilla y saludable, prepara una ensalada fresca [VIDEO] Nuestro querido chef Rahmar nos enseña a preparar una rica ensalada fresca. Sigue el paso a paso para lograr hacerla y deleitar a los tuyos este día.

La lavadora sigue siendo una de las herramientas más importantes del hogar, sobre todo si la familia se compone de muchos integrantes. Mantener la ropa limpia es tan indispensable como que este artefacto funcione adecuadamente cada día.

¿Cómo eliminar el moho de la lavadora?

La utilización frecuente de la lavadora requiere de un cuidado especial para garantizar su funcionamiento y extender su vida útil. Es por eso que no solo se aconseja revisar el filtro de la bomba de drenaje e ingreso de agua, sino que también se debe prestar atención a la formación de moho.

Por lo general, el moho es un hongo que tiene su origen en la humedad residual que se combina con los jabones de lavado y la falta de ventilación. Es en la goma que recubre la boca de entrada de la lavadora en donde se genera el moho y que no se trata de una cuestión estética, sino que puede ocasionar manchas en la ropa, ocasionar malos olores y hasta afectar nuestra salud.

¿Qué truco casero utilizar para eliminar el moho?

El truco casero para eliminar el moho de tu lavadora fue difundido por la tiktoker @elbauldemoni, quien se encarga de ofrecer consejos de limpieza y decoración, además de compartir recetas de cocina: “Si a tu lavadora le ha salido moho, no te preocupes, con este truco lo eliminarás fácilmente y sin esfuerzo. Pruébalo y me cuentas”, señala la joven en el posteo.

Según precisa en el video, para eliminar el moho de tu lavadora se deben empapar con lavandina o cloro trapos viejos para luego colocarlos en la goma de la lavadora. Tras dejarlo actuar por unas dos horas, se deben quitar los trapos y dejarlos dentro del tambor.

El próximo paso será agregarle al tambor una medida del jabón de lavar con vinagre de limpieza y bicarbonato. Finalmente, se debe elegir el programa más corto y poner a funcionar la lavadora. De esta manera, lograrás hacer una limpieza profunda de esta herramienta que tanto ayuda en el hogar.