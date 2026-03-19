Conoce la forma correcta para recalentar tu café sin que se requeme en el microondas

Los amantes del café en ocasiones se vuelven puritanos al buscar el sabor ideal que les tenga contentos y satisfechos. Ante eso, una de las penas más grandes para ellos es la incapacidad de que sus bebidas se mantengan calientes todo el tiempo. Por ello, muchos se rehúsan a calentarlo en el microondas, aunque hay trucos que ayudan a mantener la esencia de su sabor. He aquí la explicación de ese tema.

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¿Cómo evitar que el café pierda su sabor cuando se recalienta?

No se trata solamente de actitudes arrogantes de los amantes del café, sino de situaciones físicas-químicas que afectan sobre todo el ámbito aromático de este líquido cuando se busca recalentar. Aunque hay posibilidad de comprarse o llevar consigo termos u otros dispositivos, estos consejos deben servir para resolver las ocasiones que se te enfría tu bebida.

Pasa tu bebida a una taza de vidrio o cerámica, materiales que permiten una distribución uniforme del calor.

materiales que permiten una distribución uniforme del calor. Coloca una tapa o plato pequeño sobre la taza, esto para evitar la pérdida aromática.

Calienta tu café en intervalos pequeños de 15 a 20 segundos.

en intervalos pequeños de 15 a 20 segundos. Tras cada intervalo, revuelve el café y observa la temperatura, donde se recomienda tenerlo entre los 60 y los 70 grados centígrados.

donde se recomienda tenerlo entre los 60 y los 70 grados centígrados. Y al final revuelve el café para igualar la temperatura.

¿Por qué el café pierde su esencia si lo recalientas?

En el proceso de tostado del café se generan compuestos aromáticos, los cuales son volátiles. Esto significa que se degradan al exponerse al calor durante mucho tiempo. Entonces, si se habla de un calor excesivo al momento de recalentarse, esos compuestos aromáticos se evaporan.

@cafetacion ☕😅 ¿Se te enfrió el café otra vez? Tranquilo, no estás solo. Pasa más seguido de lo que crees. La forma más práctica de recalentarlo es el microondas, sí, el villano incomprendido del café. Solo caliéntalo por unos 30 a 40 segundos y coloca la taza a un lado del plato giratorio para que se caliente parejo. Así subes rápido la temperatura sin oxidar demasiado el sabor. Pero si ya lleva horas frío, no lo resucites… 💡 Convértelo en un cold coffee. Agrega hielo, un toque de leche o crema, un poco de miel, y listo. De pérdida, te refrescas y no desperdicias nada. En Cafetación creemos que no hay café perdido, solo nuevas formas de disfrutarlo ☕❄️ ♬ Cat at the Cafe - fazathecat

Dicha situación provoca que el aroma del café se diluya, lo que genera un sabor más plano o en su defecto… menos complejo. En cierta medida, es lo mismo que ocurre cuando esta bebida pasa mucho tiempo en contacto con el aire, pues algunos componentes se oxidan. Así se generan sabores más amargos o ásperos, por eso la recomendación es beberlo en los primeros 30 minutos de realizado… pues después pierde calidad sensorial.