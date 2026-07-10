5 ideas creativas para reciclar una mochila vieja y darle una segunda vida útil en casa

Las mochilas son un artículo esencial para el ciclo escolar; sin embargo, muchas veces son desechadas o tiradas a la basura, lo cual puede ser un gran error, ya que por su resistencia y tamaño puede tener una segunda vida de manera útil, así que no la tires y mira estas opciones increíbles para que les saques el mayor provecho con ideas creativas.

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Ideas para reciclar una mochila vieja

1. Cangurera: Para hacer una cangurera debes de cortar varios pedazos de tela, cierres y también las cintas de compresión de la mochila, las cuales servirán para ajustar tu cangurera. Con estos materiales podrás hacer una gran creación sin gastar, solo tendrás que coser con máquina o a mano.

2. Mesa de arte portátil: Esta segunda opción es ideal si tienes niños pequeños, ya que puedes convertir su mochila en un estilo maletín de útiles y al mismo tiempo una mesa que puedes llevar a todos lados.

3. Organizador de auto: Si tienes una mochila con varios compartimientos que ya no usas, puedes convertirla en un organizador quitándole la parte frontal. Podrás llevar varios artículos en tu auto como herramienta, libreta, toallas húmedas, un termo y mucho más.

4. Monederos: Otra forma de sacarle provecho a una mochila vieja es convertirla en accesorio como lapiceras, estuche de brochas o hasta monederos, como se muestra en el siguiente video.

5. Cubre macetas: Sácale absolutamente el provecho a cada una de las partes de la mochila y conviértelas en un cubre macetas para darle un estilo y toque único a cada parte de tu casa.