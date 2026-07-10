Manualidades de Mi villano favorito: 3 ideas para crear tus propios personajes de forma creativa

Frenar un poco en nuestra rutina diaria es necesario para relajarnos, dispersar la mente y recargar energías. Esta pausa cada vez es más necesaria en la vida de muchas personas que atraviesan situaciones de estrés.

Los expertos en salud mental ofrecen una gran cantidad de recomendaciones para cuidar la mente y relajar el cuerpo. Las manualidades aparecen entre ellas y es que se trata de una práctica sencilla, económica y que puede realizarse en casa y sin la necesidad de grandes conocimientos.

¿Cómo crear tus propios minions?

Cuando se habla de manualidades en la actualidad de inmediato se ponen sobre la mesa proyectos que se encuentran en redes sociales y plataformas dedicadas a este rubro. Es que las ideas abundan junto a tutoriales que nos ayudan a crear, como por ejemplo en esta oportunidad, personajes como los de la saga “Mi villano favorito”.

En primer lugar, se detalla una guía para confeccionar minions saltarines para lo cual se necesitan tubos de cartón, témperas o acrílicos (amarillo, azul y negro), cartulina blanca y gris (o tapitas de botella para los anteojos), marcador negro grueso, tijeras y pegamento.

Paso a paso



El cuerpo: Pinta las dos terceras partes superiores del tubo de color amarillo y la parte inferior de azul para simular el clásico jardinero. El jardinero: Con el marcador negro, dibuja los tiradores del enterito y los detalles de los bolsillos. Los ojos locos: Recorta círculos de cartulina gris (o usa tapitas de plástico pintadas de plateado) y pégale adentro un círculo blanco más chico con un puntito negro.

Minions de bolsillo

Materiales



Envases amarillos de huevos de chocolate (Kinder) o botellitas plásticas chicas.

Cinta aisladora negra o un retazo de tela de jean vieja.

Ojitos móviles para manualidades (o cartulina si no tenés).

Pegamento fuerte (silicona líquida o universal).

Paso a paso



La base: Si usas el envase del huevo de chocolate, ya tenés el color resuelto. Si usas una botellita, píntala por completo de amarillo. La ropa low-cost: Corta una tira de tela de jean vieja o de cinta aisladora azul y envuelve la parte inferior del envase. La banda del lente: Pega una tira fina de cinta aisladora negra alrededor de la "cabeza" a la altura donde irán los ojos. La mirada: Pega uno o dos ojitos móviles justo sobre la cinta negra. Al moverse el envase, ¡los ojos cobrarán vida! Son ideales para usar como souvenirs o para guardar pequeños secretos adentro.

Manualidades de Gru con frascos

Las ideas precedentes de manualidades tuvieron a los minions como protagonistas pero a continuación se detalla una propuesta que le da su lugar al villano más querido, Gru. La clave para conseguirlo está en reunir los materiales necesarios y seguir el paso a paso de su armado:

Materiales



Una lata de conservas limpia o un frasco de vidrio.

Pintura o cartulina negra y gris.

Un trozo de tela a rayas (grises y negras) o lana de esos colores.

Paso a paso

