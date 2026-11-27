Estamos a pocos días de una fecha muy importante para muchas familias y tiene que ver con el armado del árbol de Navidad, el elemento decorativo por excelencia de las fiestas decembrinas, y que sin dudas no puede faltar en ningún hogar. Así como están aquellos que compran los árboles que son de plástico, otros prefieren lo natural como es el clásico abeto, pero de acuerdo a lo que explicaron los expertos en decoración, aseguran que quedará en el olvido y será reemplazado por cinco árboles que son más bonitos y naturales.

Para la Navidad, lo que se suele hacer mucho es tener un abeto como árbol de Navidad, teniendo en cuenta que se usa habitualmente porque su hoja perenne simboliza la vida eterna y su forma cónica nos recuerda al cielo y la fe. Pueden llegar a medir hasta 80 centímetros, por lo que es una buena opción para decorarlo como más nos guste para esta fecha.

Por qué el abeto dejará de utilizarse para Navidad

Por otro lado, los especialistas en decoración aseguran que el abeto dejará de ser utilizado como árbol navideño, teniendo en cuenta que no puede reutilizarse para el año siguiente, sus hojas se secarán y será difícil mantenerlo, por lo que terminaremos desechándolo. Por eso, es que hay cinco opciones de árboles que podrás tener en esta Navidad y que serán más bonitos y naturales.

5 árboles naturales que reemplazan al abeto

Araucaria: es una gran alternativa gracias a su aspecto de árbol navideño y que podrás colocar junto a las ventanas. Sus ramas crecen en pisos alrededor de un tronco central y forman la silueta reconocible

Ciprés limón: se caracteriza por su follaje amarillo verdoso y su forma estrecha y piramidal, desprenden un aroma cítrico, que lo convierte en una gran opción. Se puede cultivar en maceta y en el jardín.

Pino piñonero: es una buena opción para quienes tienen un jardín, de joven presentará una silueta más cónica que con los años se transforma en una copa amplia. Sus hojas perennes y piñas aportan un gran atractivo