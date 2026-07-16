Mantener una despensa organizada y no desordenada no solo mejora la apariencia de la cocina, también ayuda a reducir el desperdicio de alimentos y facilita la planificación de las compras. Asimismo, facilita el encontrar los productos para evitar que queden en el olvido y se caduquen. También puedes implementar estas 6 opciones para sustituir la puerta y hacer que la cocina se vea más grande.6 opciones para sustituir la puerta y hacer que la cocina se vea más grande.

La mayoría de las veces en las que hay pérdidas de comida se debe al almacenamiento inadecuado o porque los productos caducan antes de utilizarse debido a una mala distribución en la despensa, la que puedes hacer en esta fecha en el supermercado para gastar menos.

Por lo anterior, la Profeco recomienda revisar periódicamente la despensa y ordenar los alimentos según su fecha de vencimiento para evitar compras innecesarias y aprovechar mejor el presupuesto familiar.

Cómo reemplazar la clásica despensa desordenada con estas 5 ideas que te mejorarán la vida|IA

Las 5 ideas para organizar la clásica despensa

1. Contenedores transparentes: Esta opción permite identificar el contenido sin abrir cada recipiente y protege cereales, harinas, arroz o pasta contra humedad e insectos. Se recomienda almacenar los alimentos secos en recipientes limpios, bien cerrados y resistentes para conservar mejor su calidad y disminuir el riesgo de contaminación.

2. Etiquetas con nombre y fecha de compra. Este hábito ayuda a identificar rápidamente el contenido de cada recipiente. Los especialistas en seguridad alimentaria recomiendan consumir los productos más antiguos.

3. Repisas escalonadas: Son ideales para latas, conservas y frascos. Este tipo de accesorio mejora la visibilidad de todos los productos y evita que los envases del fondo queden ocultos durante semanas o meses.

4. Canastas extraíbles: Ideal para agrupar alimentos por categoría, por ejemplo, botanas, desayunos, productos para hornear o artículos envasados.

5. Organizador giratorio: Una buena opción para aceites, vinagres, salsas y condimentos. Este accesorio permite acceder fácilmente a todos los productos sin mover varios recipientes al mismo tiempo. Una gran idea para mejorar la funcionalidad de la cocina y optimizar el espacio disponible.