Los controles remotos de la televisión, aire acondicionado, barras de sonido, consolas y otros dispositivos suelen terminar siempre en la mesa de centro, la cual puedes reemplazar con estas 4 opciones para ganar espacio. Estos artefactos son uno de los principales focos de desorden en la sala, los cuales puedes cambiar por ideas más organizadas.

Los expertos en interiores recomiendan asignar un lugar fijo para estos accesorios con el objetivo de reducir el desorden visual y facilitar su localización. Una de las opciones son los organizadores discretos y mobiliario con almacenamiento oculto, como lo son estas 6 opciones para cambiar el típico escurridor junto al fregadero.

Las 4 ideas para reemplazar los controles remotos

1. Organizador para el brazo del sofá: Este accesorio incorpora bolsillos donde caben controles remotos, teléfonos móviles, revistas y otros objetos pequeños sin ocupar espacio en la mesa de centro. Este tipo de organizador tiene como objetivo tener los dispositivos al alcance de la mano.

Cómo reemplazar los clásicos controles remotos sobre la mesa con estas 4 ideas más organizadas|IA

2. Cesta decorativa: Esta pieza se puede poner sobre un mueble de televisión o una repisa cercana. Este objeto reduce el ruido visual y evita que los controles se mezclen con otros accesorios como las llaves o cargadores.

3. Mesa de centro con compartimentos ocultos: Los muebles con almacenamiento integrado permiten conservar revistas, controles remotos, portavasos y otros accesorios fuera de la vista. Con ello, visualmente se tiene una sala más limpia y amplia, ideal para espacios pequeños.

4. Mueble de televisión con puertas: Los muebles con frentes de malla o puertas ocultan controles, consolas y cables sin afectar el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Esta opción combina almacenamiento cerrado con un acceso rápido.

Cabe mencionar que el almacenamiento oculto es una de las tendencias en diseños de interiores, por ello, los muebles con gabinetes integrados, flotantes y compartimentos invisibles son ideales para guardar diferentes objetos sin afectar el diseño o la estético de la habitación del hogar.