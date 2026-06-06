La mesa de centro es un mueble que funge como punto central del diseño de la sala, pero en algunas ocasiones llega a ser un mueble que estorba, sobre todo en casas o departamentos pequeños. Por ello, traemos para ti estas 4 ideas minimalistas para reemplazar la clásica y así ganar más espacio. Conoce estas 4 opciones que son ideales para áreas de la casa pequeñas.

Menos es más en los diseños minimalistas y en este caso no es la excepción, ya que los muebles que reemplazarán a la clásica mesa de centro no solo cumplen esta función en la sala, sino que también se pueden convertir en asientos, e incluso en guardarropa o archivero de documentos importantes y así “matar a 2 pájaros de un tiro”. Conoce las 6 opciones para sustituir repisas del baño por soluciones más industriales.

Las 4 ideas minimalistas para reemplazar mesa de centro

1. Otomanas: Este tipo de muebles es multifuncional, aunque su función principal es la de un asiento sin respaldo ni para descansar los brazos. También se puede utilizar como descansapies, asiento extra en caso de que tengas visitas y hasta mesa de centro. Cabe destacar que algunos modelos incluyen un espacio de almacenamiento oculto en el interior.

4 ideas minimalistas para reemplazar la clásica mesa de centro y ganar espacio|Pinterest

2. Puff con almacenamiento: Este no es cualquier puff, ya que en el interior tiene un almacenamiento oculto para guardar ropa o documentos importantes. Este reemplazo de la mesa de centro es uno de los muebles más cómodos, pues te puedes relajar sobre su textura.

4 ideas minimalistas para reemplazar la clásica mesa de centro y ganar espacio|Pinterest

3. Mesa plegable: Este tipo de mesa es tendencia en los departamentos pequeños por su minimalismo, ya que no ocupa mucho espacio. Puedes ponerla y quitarla cuando ya no la necesites. Ello le dará a tu sala una sensación de amplitud y orden visual.

4 ideas minimalistas para reemplazar la clásica mesa de centro y ganar espacio|Pinterest

4. Mesas nido: Este tipo de mesas son un 2x1 que se pueden separar cuando se necesitan y guardarse una debajo de otra para liberar espacio de la sala.