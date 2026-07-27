Una manicura puede hacer mucho más que embellecer tu uñas: también tiene el poder de mejorar la apariencia de las manos y hacer que luzcan más jóvenes. Elegir el color, la forma y el acabado adecuado puede marcar una gran diferencia en el resultado.

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Los tonos suaves, las uñas con una longitud equilibrada y los diseños minimalistas suelen aportar un efecto fresco y elegante que favorece a cualquier edad. Si buscas un cambio sutil pero efectivo, estas ideas de manicura pueden convertirse en tus mejores aliadas.

¿Cómo rejuvenecer tus manos con manicura?

Las manos suelen ser una de las primeras zonas del cuerpo en registrar el paso del tiempo, ya que la piel es más fina y está expuesta constantemente al sol, el agua y otros agentes externos. Aunque una buena rutina de cuidado es fundamental, la manicura también puede convertirse en una aliada para rejuvenecer visualmente esta parte del cuerpo con efecto inmediato.

Una de las tendencias que está conquistando los salones de belleza son las uñas perladas o glaseadas. Este estilo se caracteriza por un acabado brillante con reflejos nacarados que cambia según la luz, creando una apariencia luminosa y sofisticada. El efecto se consigue al aplicar un polvo de cromo sobre el esmalte base, logrando un brillo espejo que aporta profundidad y dimensión a las uñas.

Además de estar en tendencia, este tipo de manicura ayuda a desviar la atención de pequeñas manchas, líneas de expresión y otros signos de la edad presentes en la manos. Sus reflejos hacen que la piel luzca más fresca, uniforme y cuidada, generando un efecto similar al de unas manos recién hidratadas.

Otro de sus beneficios es que potencia el efecto bronceado. El acabado perlado refleja luz y crea un contraste que hace que la piel se vea más dorada y luminosa, especialmente durante el verano. Por ello, las uñas glaseadas se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan una manicura elegante, versátil y con efecto rejuvenecedor.