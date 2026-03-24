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3 ideas para remplazar la regadera del baño por opciones modernas y aesthetic

Si estás pensando remodelar por completo tu baño, mira estas ideas de regaderas modernas que son tendencia por su estilo aesthetic.

como reemplazar la regadera del baño por una aesthetic y moderna
|Crédito: Canva Pro

Escrito por: Vanesa Olmos

Reemplazar la regadera clásica por una más convencional y moderna es una gran opción, ya que no solo tu baño se verá más moderno y lujoso, sino que también te hará sentir más cómoda o cómodo a la hora de tomar una ducha, pues las regaderas aesthetic vienen con muchas funcionalidades que hacen del chapuzón, un momento de relajación como si estuvieras en un spa.

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Ideas modernas de regaderas; son multifuncionales y se ven lujosas

regadera de baño aesthetic y moderna
|Crédito: Pinterest

Multifuncional: Este tipo de regadera es perfecta para que tu baño se vez lujoso sin gastar mucho, además de que ahorrarás agua por el diseño doble de salida de agua que tiene, así podrás disfrutar de una ducha larga o una rápida.

regadera de baño de panel
|Crédito: Pinterest

Regadera de panel: Este diseño es sumamente aesthetic y le sumará elegancia y lujo a tu baño gracias al estilo cuadrado. Dentro de las cosas positivas que da este tipo de regadera es que lleva ahorro de agua y hace que la caída del agua se sienta ligera, pero suficiente para una buena ducha.

regadera de baño estilo lluvia
|Crédito: Pinterest

Regadera tipo lluvia: Si buscas darle otro estilo a tu baño con una opción donde no gastes mucho, puedes cambiar la caída de la ducha clásica por una con diseño de lluvia. Esta idea es perfecta para los amantes del agua calientita que disfrutan de la ducha como si fuera un spa.

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