El potus es una de las plantas de interior más apreciadas por su capacidad de adaptarse a distintos espacios y por los pocos cuidados que necesita para mantenerse saludable. Además de ser una excelente opción para decorar el hogar, tiene una gran ventaja: puede reproducirse con facilidad a partir de esquejes, permitiendo obtener nuevas plantas sin necesidad de comprar más.

El método de enraizamiento en agua es uno de los más utilizados porque permite observar el desarrollo de las raíces y controlar mejor el proceso. Con un tallo sano, un recipiente adecuado y algo de paciencia, es posible lograr que aparezcan nuevos brotes y raíces fuertes en pocas semanas. De acuerdo con Ecología Verde, esta técnica no solo ayuda a multiplicar plantas en casa de forma sencilla, sino que también es una manera práctica de aprovechar el crecimiento de un potus ya establecido y llenar diferentes espacios con nuevas ejemplares.

Esta es la mejor forma para reproducir un potus en agua para llenar tu casa de nuevas plantas: paso a paso

Multiplicar un potus en agua es un proceso simple y accesible para cualquier persona. Lo único que necesitas es un tallo sano de una planta bien desarrollada, ya sea que esté creciendo en maceta o en agua. Luego, sigue los 3 pasos principales:

Cómo reproducir un potus en agua para sacar “piecitos” y llenar tu casa de nuevas plantas|Canva

Primer paso. Para comenzar, corta una sección del tallo de al menos 10 centímetros de largo, procurando que incluya uno o varios nudos, ya que es en esas zonas donde aparecerán las nuevas raíces. Después, retira las hojas que queden cerca de la parte que estará sumergida para evitar que se descompongan dentro del recipiente.

Para comenzar, corta una sección del tallo de al menos 10 centímetros de largo, procurando que incluya uno o varios nudos, ya que es en esas zonas donde aparecerán las nuevas raíces. Después, retira las hojas que queden cerca de la parte que estará sumergida para evitar que se descompongan dentro del recipiente. Segundo paso. Coloca el esqueje en un frasco de vidrio con agua limpia. Si tienes acceso a agua de lluvia, puede ser una buena opción porque contiene minerales naturales que favorecen el crecimiento de la planta. Algunas personas también añaden una pequeña cantidad de fertilizante o producto enraizante para estimular el desarrollo de las raíces, aunque no es indispensable.

Coloca el esqueje en un frasco de vidrio con agua limpia. Si tienes acceso a agua de lluvia, puede ser una buena opción porque contiene minerales naturales que favorecen el crecimiento de la planta. Algunas personas también añaden una pequeña cantidad de fertilizante o producto enraizante para estimular el desarrollo de las raíces, aunque no es indispensable. Tercer paso. Durante las primeras semanas, conviene renovar el agua cada cuatro o cinco días. Aprovecha ese momento para limpiar el recipiente y evitar la acumulación de residuos, algas o microorganismos que puedan afectar la salud del esqueje. Con los cuidados adecuados, en poco tiempo comenzarás a ver raíces nuevas y la planta estará lista para crecer de forma estable en agua.

Qué hacer si las hojas del potus se vuelven amarillas

Uno de los problemas más comunes en los potus cultivados en agua es la aparición de hojas amarillas. En muchos casos, esto ocurre porque la planta recibe demasiada luz solar directa. Aunque necesita un ambiente luminoso para desarrollarse correctamente, la exposición prolongada a los rayos intensos puede dañar sus hojas.

Iluminación del potus|Canva

Si notas que las puntas empiezan a perder su color verde o aparecen zonas amarillentas, lo más recomendable es trasladar la planta a un lugar con abundante luz indirecta. Cerca de una ventana protegida por una cortina o en una habitación bien iluminada suele ser suficiente para que recupere su buen aspecto y continúe creciendo de manera saludable, según recomienda El Mueble.