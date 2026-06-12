En qué lugar de la casa debes colocar la zamioculca para que saque nuevos tallos más rápido

La zamioculca es una de las plantas de interior más populares gracias a su resistencia, fácil mantenimiento y atractivo follaje verde brillante. Sin embargo, para que produzca nuevos tallos con mayor rapidez, es fundamental colocarla en el lugar adecuado dentro del hogar.

Los mejores lugares para colocar una zamioculca: uno a uno

La ubicación de la planta zamioculca puede marcar una gran diferencia en el crecimiento de la zamioculca y en la aparición de nuevos brotes. De acuerdo con Xataka Home, esta planta se desarrolla mejor en espacios con abundante luz indirecta. Aunque puede adaptarse a zonas con poca iluminación, un ambiente más luminoso favorece su crecimiento y estimula la producción de nuevos tallos. Por el contrario, la exposición prolongada al sol directo puede quemar sus hojas y afectar su desarrollo.

1.Cerca de una ventana con luz filtrada: Ubicarla a pocos metros de una ventana con cortinas ligeras permite que reciba la iluminación necesaria sin exponerse directamente a los rayos solares. Esta es una de las mejores ubicaciones para estimular la aparición de nuevos tallos.

Ubicarla a pocos metros de una ventana con cortinas ligeras permite que reciba la iluminación necesaria sin exponerse directamente a los rayos solares. 2. En la sala de estar: Las salas suelen contar con buena entrada de luz natural durante gran parte del día. Esto ayuda a mantener la planta saludable y favorece un crecimiento más vigoroso.

Las salas suelen contar con buena entrada de luz natural durante gran parte del día. Esto ayuda a mantener la planta saludable y favorece un crecimiento más vigoroso. 3. En recibidores o pasillos iluminados; Si cuentan con iluminación natural y una temperatura estable, estos espacios también pueden ofrecer condiciones ideales para que la zamioculca se desarrolle correctamente.

El truco para acelerar el crecimiento de la zamioculca

Además de elegir una ubicación adecuada, es importante controlar el riego. La zamioculca crece mejor cuando el sustrato se seca por completo entre cada riego. Como explican especialistas en el cuidado de plantas, esta especie almacena agua en sus raíces y rizomas, por lo que el exceso de humedad puede frenar su desarrollo y provocar problemas de salud.

La zamioculca es una planta de interior muy resistente.|(ESPECIAL/CANVA)

Errores que debes evitar al cuidar una planta zamioculca

Uno de los errores más frecuentes es colocar la planta zamioculca en rincones demasiado oscuros. Aunque puede sobrevivir en esas condiciones, su crecimiento será mucho más lento y tardará más tiempo en producir nuevos brotes. También conviene evitar el encharcamiento. El exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces y comprometer seriamente la salud de la planta.

Entonces… ¿Cuál es el lugar ideal?

Si quieres que tu zamioculca saque nuevos tallos más rápido, colócala en una habitación con abundante luz indirecta, buena ventilación y temperaturas estables. Con estas condiciones, junto con un riego moderado y un sustrato bien drenado, la planta podrá desarrollar un follaje más abundante y crecer con mayor fuerza durante todo el año.