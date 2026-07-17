Cómo reutilizar las cáscaras de mandarina en casa: estas son las mejores ideas

Las cáscaras de mandarina pueden parecer un simple desecho, pero en realidad son un recurso muy útil que puedes aprovechar en casa. Gracias a su agradable aroma cítrico y a los aceites naturales que contienen, tienen múltiples aplicaciones que ayudan a reducir el desperdicio y a darle un uso práctico a este residuo.

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Ideas para reutilizar las cáscaras de mandarina

Uno de los usos más comunes es como aromatizante natural. Solo necesitas dejar secar las cáscaras completamente y colocarlas en bolsas de tela o recipientes abiertos para perfumar cajones, clósets o cualquier rincón del hogar. También puedes hervirlas en una olla con agua y unas ramas de canela para llenar los espacios con un aroma fresco y agradable.

Otra forma de reutilizarlas es elaborar un popurrí casero. Mezcla las cáscaras secas con flores deshidratadas, clavos de olor o anís estrella para crear un elemento decorativo que además perfumará tu casa durante varios días.

Si tienes plantas, las cáscaras también pueden convertirse en un abono natural. Córtalas en trozos pequeños y agrégalas a la composta para enriquecer el material orgánico. Incluso algunas personas las colocan alrededor de las macetas para ayudar a mantener alejados ciertos insectos.

Con un poco de creatividad, las cáscaras de mandarina pueden tener una segunda vida y convertirse en aliadas para la limpieza, la decoración y el cuidado del hogar, evitando que terminen directamente en la basura.