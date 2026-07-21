Así de fácil y rápido puedes saber si hay un intruso conectado a tu WiFi

La red WiFi es muy utilizada en la actualidad, pero puede ocurrir que en el hogar comience a funcionar más lento o con cortes frecuentes y esto puede estar relacionado con un intruso conectado. Si ya comprobaste que el problema no es del proveedor de servicio pues debes detectar quien te está “robando” señal.

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Para poder saber quién está conectado a tu red WiFi, hay algunos métodos muy simples que te permiten poder identificar estas situaciones. Uno de ellos consiste en hacerlo desde el panel de administración del router o también puedes hacerlo desde algunas aplicaciones.

¿Cómo descubrir si hay un intruso conectado al WiFi?

Una de las maneras más sencillas es poder acceder a la configuración del router y consultar el listado de equipos conectados. Los pasos para hacer la verificación es la siguiente:

Escribe la dirección IP del router en el navegador. Las más habituales son 192.168.0.1, 192.168.1.1 o 10.0.0.1.

Inicia sesión con el usuario y la contraseña del equipo. Si nunca fueron modificados, suelen ser admin, aunque también pueden encontrarse en la etiqueta del router o en su manual.

Busca la sección denominada “Dispositivos conectados”, “Clientes DHCP” o una opción similar.

Luego consulta el listado de equipos activos, donde generalmente aparecen datos como la dirección IP, la dirección MAC y, en algunos casos, el nombre del dispositivo.

Cabe destacar que en los router más recientes, sobre todo en los sistemas WiFi Mesh, las aplicaciones oficiales de los fabricantes permiten consultar esta información desde el teléfono mediante una interfaz mucho más intuitiva.

Por otro lado, también puedes hacer la detección por aplicaciones gratuitas. Es una alternativa sencilla donde se puede recurrir a programas que analizan automáticamente la red local.

Las aplicaciones más utilizadas son:

