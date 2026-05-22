El cuidado de las uñas es sumamente importante, pero es algo a lo que nadie suele darle mucha importancia. Es por esto que es importante detectar cuando están débiles para tomar cartas en el asunto.

Para saber si tus uñas están débiles, debes observar si se rompen, se doblan o se descaman en capas con extrema facilidad. Las uñas saludables suelen ser lisas, firmes y de un color uniforme, mientras que las uñas debilitadas (una condición médica conocida como síndrome de uñas frágiles) muestran señales claras de pérdida de queratina y falta de hidratación.

¿Cómo saber si mis uñas están débiles?

Hay síntomas que comienzan a aparecer cuando las uñas están débiles, por lo que se recomienda revisar las manos para identificar si presentas uno o varios de los siguientes signos:

Descamación o deshojado: La uña se abre en capas horizontales en las puntas (médicamente llamado onicosquisis).

Flexibilidad excesiva: Al presionarlas suavemente contra una superficie blanda, la uña se dobla por completo en lugar de ofrecer resistencia.

Rotura constante: Se quiebran o se astillan de forma aparentemente espontánea al realizar actividades cotidianas mínimas.

Crecimiento lento: Notas que tardan demasiado en crecer debido a que se van desgastando y rompiendo constantemente en los bordes.

Textura irregular: Aparición de estrías, surcos verticales pronunciados o rugosidades al tacto.

uñas|Anna Sitnik/Getty Images

Grosor deficiente: Se sienten extremadamente delgadas, casi con la consistencia del papel.

Principales causas del debilitamiento

Entender por qué pierden fuerza te ayudará a corregir el problema de raíz. Las razones más comunes incluyen:

Factores externos: Exposición frecuente al agua, uso de productos de limpieza sin guantes o abuso de quitaesmaltes agresivos con acetona.

Procedimientos estéticos: Retirada incorrecta de uñas de gel o acrílicas que desgastan la lámina ungueal.

Deficiencias nutricionales: Falta de hierro (anemia), zinc o vitaminas esenciales como la biotina.

Problemas de salud: Alteraciones de la tiroides (hipotiroidismo) o problemas circulatorios.

Cómo empezar a cuidarlas

Si confirmas que están débiles, puedes seguir estas pautas avaladas por dermatólogos en plataformas especializadas:

Aplica hidratación constante: Usa cremas de manos o aceites específicos para cutículas que contengan glicerina, urea o aceite de jojoba.

Protege tus manos: Utiliza siempre guantes de goma para lavar los platos o limpiar la casa.

Mantenlas cortas: Las uñas cortas sufren menos microtraumatismos y tienen menores probabilidades de engancharse o romperse.

Si notas otros síntomas como cambios drásticos de color o dolor, te recomiendo consultar con un dermatólogo para descartar infecciones o problemas sistémicos.