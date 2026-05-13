¿Cómo son las uñas vietnamitas? Un diseño de uñas que gana popularidad

Anteriormente, ya habíamos tenido la oportunidad de hablar sobre manicuras con diseños de uñas japonesas, coreanas y tailandesas, los cuales ya estaban dominando los salones de belleza por su estilo. Pero para que ahí no terminan las opciones, puesto que ahora llegan las famosas uñas vietnamitas, que cada vez ganan popularidad entre las usuarias.

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Para que las conozcas, te detallaremos en qué consisten; así podrás diferenciarlas y disfrutar de su estilo en tu siguiente manicura. No te pierdas toda la información que tenemos.

¿Qué son las uñas vietnamitas?

Las uñas vietnamitas visualmente se destacan por ser versátiles y por tener un nivel de detalle específico, ya que usan dibujos con inspiración oriental, el uso de acabados magnéticos, destellos y el uso de joyería, haciéndola atractiva visualmente.

Aunque los diseños de uñas se han destacado, también ha sobresalido por el protocolo de preparación que usa, ya que suelen aplicar una limpieza profunda, logrando que el producto permanezca por más tiempo, además de incluir masajes estimulantes, junto al uso de aceites y exfoliantes naturales para nutrir la piel.

Por esas razones, sus estilos maximalistas y el cuidado meticuloso se ganan la popularidad de las personas, quienes constantemente están solicitando los servicios mencionados durante sus visitas.

¿Qué diseños vietnamitas son populares?

Como ya lo mencionamos, las uñas vietnamitas se destacan por el uso de brillo y dimensiones; por eso podemos ver las siguientes opciones de diseños de uñas, siendo estilos que ya están dominando:

Inspiración oriental, el uso de dibujos a mano, ya sea de flores de loto.

Aplicación de efecto galaxia u ojo de gato para crear acabados futuristas y con profundidad.

Baby boomer en tonos pastel o nude, un degradado elegante.

Maximalismo o relieve con el uso de pedrería o elementos en 3D.

Manicuras francesas o enteras que se cubren con el efecto glazed.

Son estilos que podemos ver en ese país, los cuales ya puedes encontrar en los salones de belleza. No esperes más, prueba el que más llame tu atención, para que puedas descubrir por qué gana popularidad entre las usuarias.