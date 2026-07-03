Así ayuda la nigella sativa a frenar la caída del cabello

La caída del cabello es uno de los problemas que más afecta a las mujeres. Para ello existen una gran cantidad de productos, pero en esta oportunidad te vamos a contar sobre un método natural con el uso de nigella sativa.

Este ingrediente es utilizado en aceites, sérums de cuero cabelludo y fórmulas pensadas para fortalecer la melena. Su uso es muy popular porque contiene antioxidantes, ácidos grasos y timoquinona que es eficaz ante la caída del cabello.

¿Por qué se utiliza la nigella sativa en la caída del cabello?

En cuanto a la nigella sativa tenemos que mencionar que es una planta herbácea cuyas semillas son conocidas como comino negro. A partir de ellas se obtiene un aceite vegetal que es muy utilizado en cosmética.

Capilarmente se utiliza por la capacidad nutritiva, su perfil antioxidante y propiedades calmantes. Se utiliza para la caída del cabello por:

Fortalecimiento del folículo piloso: la nigella sativa ayuda al cuero cabelludo irritado, seco, inflamado y al cabello débil. Si lo aplicas en aceites vas a obtener nutrición u una fibra capilar menos frágil.

Estimulación del crecimiento capilar: es un gran aliado cuando el cabello comienza a caer por estrés, cambios hormonales, enfermedad, dietas restrictivas o déficits nutricionales.

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Propiedades antiinflamatorias y antioxidantes: sus propiedades antioxidantes ayudan a combatir el daño causado por radicales libres, contaminación, radiación solar y agresiones externas. Además, contiene propiedades calmantes que ayudan con los cueros cabelludos sensibles.

Ten en cuenta que el uso más recomendado es colocar unas gotas de aceite de nigella sativa sobre el cuero cabelludo, masajear con las yemas de los dedos durante unos minutos y dejar actuar entre 20 y 30 minutos antes de lavar. Hazlo una o dos veces por semana.

En el caso de que tengas el cabello fino o con facilidad de engrasarse pues es mejor evitar la aplicación en exceso y utiliza las fórmulas capilares preparadas como lo son los sérums.

