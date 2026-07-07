Así puedes usar la henna marroquí para engrosar el cabello

Hay cabellos que necesitan de más productos para poder adquirir cuerpo, textura y movimiento. Si tienes el pelo fino seguramente experimentar pérdida de volumen, apelmazarse fácilmente por lo que la henna marroquí aparece como un producto salvador.

La henna marroquí ayuda a controlar la caída del pelo y recuperar la densidad. Lo importante es que apliques correctamente el producto para mejorar visualmente la densidad capilar.

¿Cómo funciona la henna marroquí?

Primero tenemos que mencionar que la henna marroquí es un polvo vegetal que se obtiene de las hojas secas y trituradas de la planta Lawsonia inermis. La misma se ha utilizado para teñir el cabello y la piel como para la belleza capilar.

Los beneficios son;

Aporta cuerpo sin apelmazar: no deja sensación pegajosa ni pesada. La henna ayuda a que la fibra capilar esté armada sin recurrir a otros productos.

Mejora el brillo y la textura: la henna puede dejar la superficie del pelo más uniforme, lo que se traduce en una melena más luminosa y con mejor caída.

Reforzar la sensación de densidad; este producto da una sensación de sensación de pelo más lleno.

Tu cabello lucirá diferente.|Pinterest

En cuanto al modo de utilización, debes hacer lo siguiente;

Prepara la mezcla; debes mezclar agua templada con la henna hasta conseguir una textura cremosa. Puedes agregar aloe vera o unas gotas de aceite vegetal.

Aplica por secciones: es importante que dividas el cabello por secciones y apliques la mezcla desde la raíz hasta las puntas. Luego si quieres puedes recoger el pelo y cubrirlo con un gorro.

Respeta el tiempo de exposición: esto dependerá del tipo de cabello que tengas y el resultado que buscas. Entre más tiempo, más color y textura obtendrás.

En cabellos finos o secos es preferible empezar con tiempos moderados y observar cómo responde la melena. Sigue los pasos correctamente para obtener el resultado deseado.