Trucos para hacer wafles perfectos como un Chef de MasterChef 24/7: ¡crujientes por fuera y esponjosos por dentro!

La mañana de este martes en MasterChef 24/7, el Chef Diego Niño dedicó su masterclass del día a enseñarles a los cocineros todos los secretos de los fritos : usaron la freidora de aire correctamente y, además, les enseñó cómo cocinar y montar wafles deliciosos con topings de ensueño tanto dulces como salados, ¡si se te antojó esta rica opción para desayunar, acá te decimos cómo hacerlos!

¿Cuál es el truco para que tus wafles te salgan perfectos?

Aunque muchas personas piensan que el secreto de un buen wafle está en la masa, lo cierto es que la técnica a la hora de dorarlos cuenta mucho más... ¡acá te damos los ingredientes y cómo hacerlos al estilo MasterChef 24/7 !

INGREDIENTES:

2 tazas de harina de trigo

Una cucharada de polvo para hornear (clave para que inflen)

Media cucharadita de sal

2 cucharadas de azúcar (ayuda a la caramelización y al dorado)

2 huevos (separados en claras y yemas)

1 ¾ tazas de leche entera

Un tercio de taza (75 g) de mantequilla derretida (si tienes mantequilla noisette el sabor llegará a otro nivel)

1 cucharadita de esencia de vainilla

EL PASO A PASO CON TÉCNICAS DE EXPERTOS

El truco del aire para los huevos (así quedan esponjosos)

Separa las claras de las yemas. En un tazón limpio, bate las claras a punto de turrón (hasta que formen picos firmes) y resérvalas. Esto es lo que hará que el interior del waffle parezca una nube.

Mezcla de secos y húmedos de la masa por separado

En un tazón grande, cierne y mezcla la harina, el polvo para hornear, la sal y el azúcar; en otro recipiente bate las yemas, la leche, la mantequilla derretida y la vainilla.

La unión de los ingredientes

Vierte los ingredientes líquidos sobre los secos. Integra todo con un batidor de globo o espátula sólo hasta que se incorporen. No te preocupes si quedan algunos grumos pequeños; si bates de más, desarrollarás el gluten y los waffles quedarán chiclosos en lugar de tiernos.

El toque final

Con una espátula y movimientos envolventes, incorpora las claras batidas a punto de turrón en dos partes. Hazlo con suavidad para no perder el aire que inyectaste.

PARA DORAR TUS WAFLES:

Precalienta muy bien tu waflera. Si tiene regulador, ponlo en una temperatura media-alta. Pasa una brocha con un toque ligero de mantequilla derretida o spray antiadherente antes del primer wafle para que la masa no se quede pegada y evites un desastre.

Vierte la masa en el centro y distribuye ligeramente hacia los bordes. Cierra la tapa y no la abras antes de tiempo. El mejor indicador visual es el vapor: cuando deje de salir vapor por los lados de la waflera, el wafle casi siempre está listo y crujiente.

Tips extra para un súper crujiente duradero en el wafle:

¡No los encimes! Si los vas acumulando en un plato uno encima de otro mientras terminas de hacer el resto, el propio vapor los va a ablandar. En su lugar, precalienta tu horno a 100°C y ve colocando los wafles listos directamente sobre la rejilla del horno. Esto mantendrá la corteza increíblemente crujiente y caliente hasta el momento de servir.

Si ya no quieres más, recuerda que los wafles se congelan de maravilla. Deja que se enfríen por completo, congélalos en una bolsa hermética y, cuando los quieras, mételos directo del congelador al tostador de pan... ¡quedan como recién hechos!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera ; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?