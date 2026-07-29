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Cómo usar la hierbabuena para atraer la buena suerte

La hierbabuena es considerada una planta asociada con la prosperidad y la buena energía. Descubre cómo usarla para atraer buena suerte al hogar.

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|Pexels

Escrito por: Julieta García | Marktube

La hierbabuena es una planta utilizada en distintos rituales y creencias populares por su relación con la abundancia, la limpieza energética y la atracción de buenas oportunidades. Su aroma fresco y sus propiedades naturales la han convertido en un elemento presente en prácticas tradicionales para favorecer la armonía del hogar.

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Según algunas creencias espirituales, colocar o utilizar hierbabuena de determinadas formas puede ayudar a traer prosperidad y renovar la energía de los espacios. Aunque no existen pruebas científicas que comprueben estos efectos, muchas personas recurren a esta planta como un símbolo de buena suerte y bienestar.

¿Cómo atraer buena suerte con hierbabuena?

La hierbabuena es una de las plantas aromáticas más populares y, además de su uso en la cocina y la medicina natural, también tiene un significado especial dentro de algunas creencias espirituales. Desde hace siglos, se le atribuyen propiedades relacionadas con la buena suerte, la prosperidad y la protección energética.

Según tradiciones esotéricas, esta planta representa la purificación, la abundancia y la renovación. su aroma fresco se considera un elemento capaz de ayudar a limpiar las energías negativas y favorecer ambientes con mayor tranquilidad, armonía y bienestar.

Una de las formas más comunes de utilizar la hierbabuena en rituales es colocarla en distintos espacios del hogar, especialmente en zonas como la entrada o la cocina, donde se busca atraer energías positivas. También hay quienes llevan hojas frescas o secas como un amuleto simbólico para atraer fortuna y nuevas oportunidades.

Otra práctica popular consiste en incorporar la planta en baños de limpieza energética o ceremonias personales enfocadas en renovar la energía. Aunque no existe evidencia científica que confirme que la hierbabuena pueda cambiar la suerte, para muchas personas representa un símbolo de optimismo, protección y conexión con la abundancia.

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