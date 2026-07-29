Descubre más del kimchi, uno de los ingredientes raros de la gala de beneficios y castigos de MasterChef 24/7

Es momento de una nueva gala de la recta final de MasterChef 24/7 y los 12 mejores cocineros del reality show tienen la encomienda de subir de nivel en la cocina más poderosa de México, sobre todo después de lo ocurrido anoche y es que por primera vez en la temporada, nadie recibió el codiciado Pin del Chef por su lamentable desempeño; sin embargo, la gala de beneficios y castigos tampoco será fácil de superar, pues tuvieron que usar ingredientes raros, entre ellos, el kimchi, por lo que te invitamos a conocer más sobre este particular insumo.

Los cocineros estuvieron divididos en dos grupos y tuvieron que preparar sus propuestas con ingredientes raros, los cuales se encontraban en sus estaciones.

Cabe señalar que Claudia e Ixdit recibieron el sabotaje de parte de Julio como ganador del reto express de este día, al igual que Luis como el actual portador del Pin Negro, el cual consistía en usar caretas de esgrima.

¿Qué es el kimchi?

De acuerdo con Larousse Cocina, el kimchi es una preparación coreana a base de col de Pequín y rábanos blancos, salados y aromatizados con pimientos rojos, ajo, jengibre, etc., el cual está sometido a la fermentación en tinajas enterradas.

Según el sitio web, el kimchi sirve de acompañamiento o insumo para varios platos de la cocina coreana y existen numerosas variantes de esta preparación, las cuales pueden contener hasta 87 ingredientes diferentes.

Cabe recordar que este día los cocineros del reality show tuvieron una clase con el Chef Diego Niño precisamente sobre ingredientes poco comunes, como la tinta de calamar, las algas y el tofu de pescado.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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