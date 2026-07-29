5 ideas para forrar libretas sin papel lustre: son baratas, originales y perfectas para hacer con tus hijos
Tu hijo está apunto de regresar a clases y qué mejor manera de hacerlo con unas libretas divertidas que tengan un forrado especial, apunta los mteriales que de esta manera podrás darle un estilo único.
Par este regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027 no necesitas gastar de más para transformar una libreta sencilla en un diseño único, ya que existen alternativas al papel lustre que además de ser económicas permiten crear portadas originales y resistentes con materiales que son fáciles de conseguir y que seguramente ya tienes en casa.
Te puede interesar: 5 ideas de etiquetas para cuadernos de BTS, perfectas para llevar a tus idols favoritos al salón
Desde telas hasta papel reciclado podrías darle vida y color a estas libretas, por lo que a continuación te dejamos algunas ideas de forrado y estimular la creatividad de los niños antes del regreso al salón de clases. Lo mejor es que cada diseño puede personalizarse con dibujos, colores y accesorios para que ninguna libreta se parezca a otra.
5 ideas de forrado de libretas sin utilizar papel lustre
1.- Tela estampada
Aprovecha los trozos o retazos de telas que tengas en casa puede ser algodón, mezclilla, lino o encaje con ellas puedes crear la portada más elegante y duradera, puedes pegarla con silicón o pegamento blanco, adicional puedes agregar listones, botones o parches.
2.- Papel kraft
Las bolsas de papel kraft que se dan en las tiendas, panaderías y tortillerías pueden convertirse en una portada con estilo minimalista. Después de forrar la libreta, los niños pueden decorarla con plumones, sellos, calcomanías o dibujos.
3.- Hojas de libros, cómics o revistas
Crear un collage de portada es otra actividad recreativa con la que puedes compartir tiempo con tu hijo y aprovechar para hacer portadas llamativas, utiliza comics, revistas, periódicos etc. Además, es una excelente forma de reciclar papel.
4.- Cartulina y pinturas
Trozos de pedazos de cartulina que tengas abandonados pueden funcionar para crear una portada única ya que al pegarlas en la portada del cuaderno sirve como lienzo para que el pequeño o pequeña utilicen sus acuarelas o pinturas para crear dibujos.
5.- Portadas con fomi o fieltro
El fomi es un material económico, fácil de cortar y muy seguro para trabajar con niños ya que se pueden crear distintas figuras, letras, animales o personajes y al pegarlos en la libreta harán que luzca divertida.
¡Adiós al uniforme! Checa las mejores combinaciones de disfraces con ropa casual; ideal para niñas de 4 a 11 años