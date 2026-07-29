Los peluqueros dan el visto bueno: el corte que da volumen, estiliza y es de bajo mantenimiento

En el mundo de la belleza, encontrar un corte de cabello que combine estilo, comodidad y facilidad de mantenimiento se ha convertido en una de las principales búsquedas. Por eso, los peluqueros destacan una propuesta que logra aportar volumen y mejorar la apariencia del cabello sin exigir demasiados cuidados diarios.

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Este estilo se adapta a diferentes tipos de cabello y permite conseguir un efecto más favorecedor gracias a su forma y movimiento. Además de renovar la imagen, se presenta como una alternativa práctica para quienes buscan lucir un look moderno sin pasar horas frente al espejo.

¿Cuál es el corte de cabello en tendencia entre los peluqueros?

El corte lopix se posiciona como una de las propuestas más destacadas entre los expertos en belleza por su capacidad para aportar volumen, movimiento y un estilo moderno. Este look combina características del corte pixie tradicional con detalles más largos y versátiles, logrando un acabado fresco que se adapta a diferentes tipo de rostro.

Una de las principales ventajas de este corte es que ayuda a estilizar las facciones y aporta una apariencia más ligera al cabello. Además, requiere menos tiempo de mantenimiento que otros estilos, ya que su estructura permite conservar la forma con facilidad y lucir arreglada sin demasiados esfuerzos.

El lopix destaca por sus capas estratégicas, que generan textura y evitan que el cabello se vea plano. Dependiendo del estilo personal, puede llevarse con un acabado más despeinado y natural o con una apariencia más pulida para ocasiones especiales.

Los peluqueros señalan que esta tendencia es ideal para quienes buscan un cambio de imagen sin perder versatilidad. Aunque se trata de un corte corto, ofrece diferentes posibilidades de peinado y permite jugar con el volumen, la textura y el movimiento del cabello para conseguir un resultado natural.