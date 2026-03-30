Aprende a usar las hojas de guayaba para hacer crecer el cabello

Tener un cabello sano en ocasiones es más difícil de lo que se piensa, por esa razón se han hecho tan importantes los “complementos” de tu shampoo, que sirven para evitar el frizz, fortalecer el pelo en general o demás productos que se venden como tratamientos. Sin embargo, si lo que quieres es ver cómo tu pelo crece sin problemas… dicen que las hojas de guayaba son la solución.

Ventaneando | Programa completo 30 de marzo de 2026

¿Por qué las hojas de guayaba te ayudan al crecimiento del cabello?

Es conocido que en México la recomendación de remedios caseros - para una u otra razón - resulta un alivio para muchas personas. Los elementos naturales por sí solos ayudan a encontrar un crecimiento real y evitan la caída de cabello, en este caso. Por ello las hojas de guayaba se están recomendando de manera amplia entre los practicantes de estas dinámicas.

Aunque esta dinámica se ha popularizado en tiempos recientes, su uso data de hace muchos años. La relevancia con las hojas de guayaba recae en su alto contenido de antioxidantes, vitamina C y flavonoides, los cuales fortalecen el cuero cabelludo y protegen los folículos capilares.

Pero sus beneficios no se quedan ahí, sino que en ocasiones ayudan al fortalecimiento de la raíz, aportan brillo y ayudan a evitar la caída del cabello.

¿Cómo se hace y cómo se aplica este remedio que ayuda a tu cabello?

El remedio presentado funciona como un tónico capilar, el cual se aplica directamente en la raíz del cuero cabelludo.

Ingredientes

Un puño de hojas de guayaba

Dos tazas de agua

Preparación

Pon las hojas de guayaba junto con dos tazas de agua en una olla

Hierve la mezcla durante 10 minutos para que las hojas suelten sus propiedades

Ahora retira el líquido del fuego y que repose hasta que se enfríe por completo

Ahora cuela la preparación para retirar las hojas y sus restos

Pon el resultado final en un atomizador para mejor aplicación

Aplicación