Los palillos chinos forman parte de la mesa en numerosos países de Asia y requieren una coordinación diferente a la de un tenedor o una cuchara. Para una persona que nunca los ha utilizado, la clave consiste en mantener una pieza estable y controlar la otra con los dedos, para degustar de sushi, que puedes hacer con esta receta en 5 pasos sencillos y queda delicioso.

Cabe mencionar que en el mundo existen diferentes tipos de modelos: los japoneses, que tienen el mochi que se prepara en versiones dulces y saladas, suelen ser más ligeros y estrechos, mientras que los chinos pueden presentar una forma más cilíndrica y los coreanos suelen fabricarse con metal.

Cómo usar palillos chinos: el tutorial definitivo para que los principiantes aprendan|Pinterest

Paso a paso para comer con palillos

El primer palillo debe quedar apoyado entre la base del pulgar y el dedo índice. La parte inferior también puede descansar sobre el dedo anular, de manera que esta pieza permanezca fija mientras la mano realiza el movimiento.

El segundo palillo se coloca por encima del primero y se sostiene de una forma similar a la posición que adopta la mano al sujetar un lápiz. El pulgar mantiene la pieza en su sitio mientras los dedos índice y medio permiten controlar su desplazamiento. En esta fase, los dos palillos deben quedar paralelos para facilitar el movimiento posterior.

Para un movimiento correcto se debe usar el palillo superior. La pieza inferior permanece estable, mientras el índice y el medio elevan y bajan la parte superior para abrir y cerrar las puntas. Cuando ambas piezas se encuentran en los extremos, forman una pinza capaz de sujetar los alimentos.

Así debes agarrar la comida con palillos

Una vez controlada la apertura y el cierre, las puntas deben colocarse alrededor del alimento sin ejercer una presión excesiva. El movimiento funciona como una pinza: el utensilio superior baja hacia el inferior y ambos extremos sujetan la pieza.

Cabe mencionar que un ejercicio sencillo consiste en practicar primero con objetos grandes y fáciles de sujetar antes de intentar recoger alimentos pequeños.