La llamada piedra de alumbre se utiliza principalmente en productos para controlar el olor corporal y en rutinas de afeitado, que puedes complementar con el corte de pelo para hombres que todos quieren, pero solo favorece a este tipo de rostro. A diferencia de un antitranspirante convencional, su función principal consiste en dificultar la proliferación de microorganismos relacionados con el mal olor, por lo que no elimina la sudoración, pero existen 3 contraindicaciones que muchos no toman en cuenta.

Su aplicación habitual requiere humedecer la superficie mineral o la zona corporal y deslizarla sobre la piel limpia, que puedes complementar con la rutina básica de skincare para piel seca. Algunos productos comerciales indican utilizarla después del baño y esperar unos minutos antes de vestirse. Sin embargo, existen circunstancias concretas en las que el contacto puede provocar molestias o reacciones dermatológicas.

Cómo usar la piedra de alumbre: 3 contraindicaciones que muchos no toman en cuenta|Pinterest

Las 3 contraindicaciones de usar la piedra de alumbre

1. Piel irritada: Una de las principales precauciones corresponde a las zonas con pequeñas heridas, cortes o daños provocados por el rasurado. Las instrucciones de productos tópicos con alumbre de potasio señalan que no deben aplicarse sobre piel dañada o abierta y recomiendan suspender el producto ante la aparición de una erupción.

2. Alergia: Otra situación que requiere atención aparece en personas con antecedentes de dermatitis por contacto. La exposición cutánea al aluminio puede ocurrir mediante productos de cuidado personal y que, aunque la alergia al elemento es relativamente poco frecuente, existen casos documentados de reacciones cutáneas.

3. No debe ser antitranspirante: Algo que se debe tomar en cuenta es que no se debe considerar un antitranspirante tradicional. Los desodorantes cristalinos elaborados con alumbre de potasio están destinados principalmente al control del olor, mientras que los antitranspirantes emplean sales de aluminio formuladas para disminuir la producción de sudor.

En términos prácticos, la elección depende del objetivo: para controlar principalmente el olor puede recurrirse a un desodorante mineral, mientras que una persona que necesita disminuir la cantidad de sudor requiere un producto diseñado específicamente para esa finalidad.