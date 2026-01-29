La rutina básica de skincare para piel seca: evita hacer esto porque la maltratas

Hacer una rutina de skincare no basta para lograr una piel suave, cuidada y saludable. También hay hábitos que debes evitar, ya que con el tiempo pueden maltratarla, sobre todo si tienes piel seca.

Existen muchos consejos sobre el lavado, la hidratación y la aplicación de sérums o protectores solares, pero pocos advierten que el agua caliente es uno de los peores enemigos para quienes sufren resequedad.

Según el portal Byrdie, expertos en belleza y cuidado de la piel, señalan que las altas temperaturas pueden dañar la piel seca, ya que el vapor elimina los aceites naturales que la mantienen hidratada, volviéndola más sensible. Lo ideal, recomiendan, es lavar el rostro con agua tibia.

No te duches con agua caliente por tanto tiempo si tienes la piel seca.|(ESPECIAL/Canva)

Pero eso no es todo. El humectante también debe aplicarse cuando el rostro aún está ligeramente húmedo y no esperar a que se seque por completo, ya que así se ayuda a retener mejor la hidratación.

Además, recomiendan usar una mascarilla hidratante una vez por semana, evitar el uso excesivo de retinol y eliminar por completo productos con alcohol, pues pueden resecar la piel todavía más.

Cuáles ingredientes debes buscar en tu skincare para piel seca

Si tienes piel seca, es importante identificar los ingredientes que realmente la benefician. Los expertos sugieren cremas con emolientes que hidratan en profundidad, como la vaselina, la manteca, la manteca de karité y la manteca de cacao.

Pon atención en los ingredientes que te pones si tienes piel sensible y seca.|(ESPECIAL/Canva)

También recomiendan productos con vitamina E, colágeno, ceramidas, glicerina y ácido hialurónico.

Para evitar que la piel se reseque constantemente, procura beber suficiente agua, no ducharte con agua caliente ni por periodos prolongados, usar protector solar a diario y evitar cremas con fragancia.

Por último, recuerda que la mejor manera de obtener resultados reales y duraderos es acudir con un dermatólogo. Con un diagnóstico personalizado podrás crear una rutina adecuada para tu tipo de piel, incluso si presentas acné u otras afecciones.