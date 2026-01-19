Buzz cot: el corte de pelo para hombres que TODOS quieren, pero solo favorece a este tipo de rostro

El buzz cut se ha convertido en uno de los cortes de pelo masculinos más populares del momento gracias a su apariencia minimalista, práctica y moderna. Sin embargo, aunque muchos lo desean por su facilidad y estilo, no es un look universal: este corte puede favorecer muchísimo o jugar en contra, dependiendo del tipo de rostro y las facciones. Aquí te contamos a quiénes realmente les queda mejor y por qué.

Desde el portal GQ dieron a conocer las principales características de este estilo capilar para hombre, que se destaca por su simplicidad y carácter. Sin embargo, los especialistas no lo recomiendan para todos, ya que resalta la mandíbula, los pómulos y la estructura ósea, favoreciendo más a quienes cuentan con una cara ovalada o cuadrada y facciones marcadas, ya que el cabello no suaviza los rasgos.

Estas son las características del buzz cut

Cabello muy corto y uniforme , generalmente cortado a máquina en toda la cabeza.

, generalmente cortado a máquina en toda la cabeza. Longitud pareja , aunque puede variar ligeramente en los laterales o la parte superior según el estilo.

, aunque puede variar ligeramente en los laterales o la parte superior según el estilo. Aspecto limpio y minimalista , sin necesidad de peinado diario.

, sin necesidad de peinado diario. Requiere poco mantenimiento, solo retoques periódicos para conservar la forma.

Ideal para climas cálidos , ya que aporta frescura y comodidad.

, ya que aporta frescura y comodidad. Transmite una imagen moderna y masculina, asociada a seguridad y practicidad.

asociada a seguridad y practicidad. No disimula imperfecciones del cuero cabelludo, entradas o forma del cráneo.

Estos debes tener en cuenta a la hora de elegir el buzz cot

Desde la revista Coiffure compartieron algunas pautas claves que debes tener en cuenta antes de realizarte este corte de pelo, entre las que mencionaron:

Tipo de cabello: funciona mejor en cabellos gruesos o medianos; en muy finos puede verse más ralo.

Estilo personal: transmite un look fuerte y minimalista, ideal si te gusta una imagen sobria.

Mantenimiento: requiere retoques frecuentes para conservar el largo parejo.

Entorno laboral o social: aunque es moderno, no siempre encaja en todos los códigos de vestimenta.

Asimismo, antes de decidirte, recomendaron probar una versión un poco más larga o con degradado suave para ver cómo se adapta a tus facciones.