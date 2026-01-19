Buzz cot: el corte de pelo para hombres que TODOS quieren, pero solo favorece a este tipo de rostro
Es un corte de pelo de los más pedidos por su estilo limpio y moderno, pero no a todos les queda igual. Checa cuál es y por qué está en tendencia.
El buzz cut se ha convertido en uno de los cortes de pelo masculinos más populares del momento gracias a su apariencia minimalista, práctica y moderna. Sin embargo, aunque muchos lo desean por su facilidad y estilo, no es un look universal: este corte puede favorecer muchísimo o jugar en contra, dependiendo del tipo de rostro y las facciones. Aquí te contamos a quiénes realmente les queda mejor y por qué.
Desde el portal GQ dieron a conocer las principales características de este estilo capilar para hombre, que se destaca por su simplicidad y carácter. Sin embargo, los especialistas no lo recomiendan para todos, ya que resalta la mandíbula, los pómulos y la estructura ósea, favoreciendo más a quienes cuentan con una cara ovalada o cuadrada y facciones marcadas, ya que el cabello no suaviza los rasgos.
Estas son las características del buzz cut
- Cabello muy corto y uniforme, generalmente cortado a máquina en toda la cabeza.
- Longitud pareja, aunque puede variar ligeramente en los laterales o la parte superior según el estilo.
- Aspecto limpio y minimalista, sin necesidad de peinado diario.
- Requiere poco mantenimiento, solo retoques periódicos para conservar la forma.
- Ideal para climas cálidos, ya que aporta frescura y comodidad.
- Transmite una imagen moderna y masculina, asociada a seguridad y practicidad.
- No disimula imperfecciones del cuero cabelludo, entradas o forma del cráneo.
Estos debes tener en cuenta a la hora de elegir el buzz cot
Desde la revista Coiffure compartieron algunas pautas claves que debes tener en cuenta antes de realizarte este corte de pelo, entre las que mencionaron:
Tipo de cabello: funciona mejor en cabellos gruesos o medianos; en muy finos puede verse más ralo.
Estilo personal: transmite un look fuerte y minimalista, ideal si te gusta una imagen sobria.
Mantenimiento: requiere retoques frecuentes para conservar el largo parejo.
Entorno laboral o social: aunque es moderno, no siempre encaja en todos los códigos de vestimenta.
Asimismo, antes de decidirte, recomendaron probar una versión un poco más larga o con degradado suave para ver cómo se adapta a tus facciones.