Aunque es refrescante debes conocer 3 desventajas de tomar agua fría en temporada de calor

En la temporada de calor lo que todas las personas anhelan es un momento donde se pueda conseguir una bebida refrescante. En este caso, beber agua fría luce como ideal, pues hay oportunidad de saciar la sed. Sin embargo se está advirtiendo que esa práctica puede cambiar para siempre la manera en la que bebes el líquido vital. Esta es la información a destacar.

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¿Es malo beber agua fría en temporada de calor?

Uno de los placeres, que los propios comerciales de algunas bebidas han propagado en su publicidad, es beber agua fría o bebidas totalmente frías en tiempos de calor. O incluso, es totalmente practicado beber líquidos fríos cuando se termina de hacer ejercicio. Pero se te advierte esto que en muchos países ya están alertando.

¿Cuáles son las 3 advertencias ante beber agua fría?

Allí el momento preciso que se critica como no ideal para tomar bebidas muy frías es la comida o después de la comida. En general también se aclara que no es que sea peligroso o que esté prohibido como otras prácticas dañinas a la salud, pero podrías incomodarte físicamente o afectar ciertos procesos de tu cuerpo si siempre tomas agua fría.

Es decir, no se trata de dejar de tomar agua u otros líquidos fríos, sino de aprender a hacerlo o no hacerlo en determinados momentos del día.