Aunque es refrescante debes conocer 3 desventajas de tomar agua fría en temporada de calor
Aunque evidentemente es satisfactorio tomar agua fría, sobre todo en días de altas temperaturas, se indican algunas cosas que no son del todo positivas.
En la temporada de calor lo que todas las personas anhelan es un momento donde se pueda conseguir una bebida refrescante. En este caso, beber agua fría luce como ideal, pues hay oportunidad de saciar la sed. Sin embargo se está advirtiendo que esa práctica puede cambiar para siempre la manera en la que bebes el líquido vital. Esta es la información a destacar.
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¿Es malo beber agua fría en temporada de calor?
Uno de los placeres, que los propios comerciales de algunas bebidas han propagado en su publicidad, es beber agua fría o bebidas totalmente frías en tiempos de calor. O incluso, es totalmente practicado beber líquidos fríos cuando se termina de hacer ejercicio. Pero se te advierte esto que en muchos países ya están alertando.
@dr.danielsubiabre Muy buenos días a toda mi comunidad hermosa! 5 Problemas que nos puede dar el beber agua fría 🤔 P.D: Recuerda Guardar y Compartir y Comentar esta información con tus seres queridos. Leo tus comentarios! Recuerda Suscribirte en mi canal de Youtube. 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇🙏 https://www.youtube.com/@Dr.DanielSubiabre 😉👨🏻⚕️ Solicita tu hora en www.doctorsubiabre.cl #agua #aguafria #beber #drdanisubi #youtube #youtuber ♬ Revisando El Celu - HCTM
¿Cuáles son las 3 advertencias ante beber agua fría?
Allí el momento preciso que se critica como no ideal para tomar bebidas muy frías es la comida o después de la comida. En general también se aclara que no es que sea peligroso o que esté prohibido como otras prácticas dañinas a la salud, pero podrías incomodarte físicamente o afectar ciertos procesos de tu cuerpo si siempre tomas agua fría.
Es decir, no se trata de dejar de tomar agua u otros líquidos fríos, sino de aprender a hacerlo o no hacerlo en determinados momentos del día.
- Causa dolor de cabeza tipo “Cerebro congelado” - Beber el agua fría de manera apresurada causa un efecto que prácticamente todos han experimentado. Y esto ocurre por la rápida contracción de los vasos sanguíneos en el paladar.
- Es posible que tu digestión se vea afectada - Si tú bebes el líquido frío cuando estás comiendo o inmediatamente después de comer, se provoca que la digestión sea más lenta. Esto gracias a que el cuerpo necesita equilibrar la temperatura interna, lo que puede interferir con la descomposición de los alimentos… generando sensación de pesadez.
- Molestias en la garganta - Algunas personas son más sensibles al frío en su garganta, lo cual les genera irritación. Así ocurre cuando hay cambios de temperatura constante, lo cual deriva en molestias o hasta en resequedad.