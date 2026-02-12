Despídete del bob clásico: estos son los cortes que están en tendencia

Sin dudas uno de los cortes más populares es el bob que no va a desaparecer del todo en este 2026 ya que se va a reinventar con nuevas versiones que son prácticas y elegantes. Es por esto que te vamos a presentar las tendencias.

El bob es un corte que no falla por su comodidad, es fácil de peinar y siempre queda muy elegante. Es por esto que sigue siendo uno de los más pedidos en los salones de belleza, pero tienes que tener en cuenta los cambios que se realizarán.

¿Cuáles son los cortes en tendencia?

El sleek bob es un gran aliado

Este estilo es minimalista y elegante por lo que se ha impuesto en los salones de belleza. Es un corte recto y pulido en el que la melena llega a la altura de la mandíbula. Se suele llevar con raya en medio y sin capas visibles. Ayuda a estilizar el rostro, afina las facciones y da una imagen muy cuidada.

Bob estructurado

En este caso nos encontramos con un "corte limpio, geométrico y contextura interna para aportar ligereza y movimiento". Funciona especialmente bien en cabellos medios y gruesos y otorga un aire moderno sin resultar demasiado atrevido.

Corte de pelo butterfly bob

Este es una inspiración en el conocido butterfly bob que se inspira en el famoso corte mariposa, aunque se trata de una versión más corta. Aquí se combina capas estratégicas que crean volumen en la parte superior y ligereza en las puntas para lograr un look muy dinámico y que favorece muchísimo.

Graphic bob

Aquí tenemos un corte que se caracteriza por sus líneas geométricas claras, su silueta definida y su corte preciso y aporta mucha frescura. Es un look vanguardista que ayuda a enmarcar el rostro y otorga una imagen muy actual. Asimismo, se puede llevar con flequillo o sin él.