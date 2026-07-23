Conoce los beneficios del masaje de drenaje linfático para la piel

Seguramente habrás visto en las redes sociales que muchas personas utilizan sus dedos por las mejillas y la línea de la mandíbula con dirección hacia abajo por tu cuello. Esto es llamado masaje de drenaje linfático que cuenta con varios beneficios.

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La técnica consiste en hacer movimientos suaves y rítmicos que contribuyen a dispersar un líquido transparente, llamado linfa, que circula por el sistema linfático del cuerpo y puede acumularse en los tejidos faciales, lo que causa hinchazón.

Cabe destacar que la linfa se acumula por dormir mal, comer alimentos salados, beber alcohol, estar deshidratado o dormir boca arriba. El líquido linfático suele drenar de forma natural a lo largo del día, pero el masaje acelera la dispersión.

¿Cuáles son los beneficios del drenaje linfático?

El sistema linfático es una red de órganos, tejidos y vasos que mueve el exceso de linfa de tus tejidos al torrente sanguíneo, lo que ayuda al cuerpo a mantener su equilibrio de líquidos. Por otro lado, transporta líquido a través de los ganglios linfáticos, donde las células inmunitarias destruyen sustancias nocivas como bacterias y virus.

Cabe destacar que el drenaje linfático acelerar el proceso mediante roces suaves para mover el exceso de líquido de tus tejidos, guiándolo hacia los ganglios linfáticos. Puedes hacer los mensajes con las yemas de los dedos, un rodillo facial o un gua sha, una piedra que frotas suavemente por los contornos de tu rostro.

Si lo realizas al drenaje linfático en tu rostro o cuello puede minimizar la hinchazón, tratar afecciones como el acné, mejorar la circulación, promover la relajación y eliminar toxinas de la piel. Pero hay pocas investigaciones que respalden la idea de que puede mejorar la salud o la apariencia de tu piel.

Algunas de las mujeres han experimentado mejorar en el contorno facial, elasticidad de la piel y el tono muscular. El uso del rodillo de masaje facial aumenta el flujo sanguíneo a esa mejilla.