Conoce el significado de la frase de Platón sobre cómo educar a los más pequeños: “No se debe obligar a los nenes a aprender, sino enseñarles el camino para que piense”

La educación es un factor clave en la formación de las personas por lo que es importante no dejar de lado el verdadero sentido de la enseñanza. Platón fue un gran filósofo que dio a conocer una frase que se puede aplicar en la actualidad.

Lo que dijo este pensador fue que “No se debe obligar a los niños a aprender, ni se deben forzar sus cabezas para asimilar conocimientos. Solo se debe mostrar el camino, para que cada cual piense por sí mismo”. Esto hace hincapié en que el pensamiento crítico crece desde la autonomía.

¿Cuál es el significado de la frase de Platón?

Platón con esta frase nos hace pensar que la educación básica ha logrado reducir la analfabetización y abre las oportunidades. Sin embargo, el filósofo advirtió que el conocimiento no puede imponerse. El aprendizaje genuino ocurre cuando el chico encuentra sentido y curiosidad en lo que aprende, no cuando se lo obliga a memorizar.

Lo importante es el enfoque que se le da, es decir que se debe mostrar el camino acompañando no dictando. Sócrates, maestro de Platón, tenía un método en donde hacía preguntas para que el otro encontrara sus propias respuestas. Estudios actuales, como el “efecto de generación” de Norman Slamecka y Peter Graf, demostraron que recordamos mejor lo que generamos nosotros mismos que lo que simplemente escuchamos o repetimos.

Por otro lado, esta frase también nos hace pensar como padres ya que se ejerce mucho la sobreprotección y la falta de autonomía. Si no se permite que los chicos se equivoquen, exploren y tomen decisiones, no podrán desarrollar pensamiento crítico. Es importante que tengan en cuenta que el reto es aceptar que los hijos no están llamados a ser una copia de sus padres.

Platón manifestaba que mostrar el camino es crear un entorno donde la curiosidad no se castigue, donde se debata y la opinión de los chicos importe. A los niños se les debe dar libertad para que puedan organizarse, elegir y equivocarse.