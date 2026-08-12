Esta es la razón por la que debes licuar cáscaras de papa con bicarbonato

Los trucos caseros están tomando cada vez más protagonismo en las casas debido a que pueden ayudarte con la limpieza diaria del hogar. Uno de los más populares consiste en licuar cáscaras de papa con bicarbonato para limpiar.

Esta mezcla te ayudará a poder remover el óxido acumulado en superficies metálicas, como ollas y sartenes. Así es que manos a la obra y deja tus artefactos como nuevos para utilizarlos.

¿Cómo utilizar las cáscaras de papa con bicarbonato?

Hay un respaldo científico en cuanto a la combinación de bicarbonato de sodio con cáscaras de papa. El primero de los elementos actúa como agente abrasivo y limpiador que puede atacar la capa de óxido que se forma en el metal.

Por otro lado, la cáscara de papa contiene ácido oxálico, una sustancia natural que ayuda a disolver la acumulación de óxido. Al juntarse estos ingredientes se genera una reacción que afloja y elimina las manchas de óxido, pero no daña la superficie. Es una gran idea para recuperar utensilios de cocina de hierro o acero que, por la humedad y el uso constante, comienzan a oxidarse.

Lo que debes hacer es espolvorear bicarbonato de sodio directamente sobre el objeto oxidado. Luego vas a colocar cáscara de papa sobre la zona afectada o, si es posible, clavar el objeto en una papa cortada.

Deja que repose toda la noche, permitiendo que los componentes actúen sobre el óxido. Al día siguiente, cepillar el objeto bajo agua corriente, frotando con fuerza para remover los restos de óxido. Este procedimiento puede repetirse varias veces si el óxido está muy adherido, y es recomendable secar bien el objeto después para evitar que vuelva a oxidarse.

Ten en cuenta que la mejor manera de evitar que las sartenes de hierro se oxiden es secarlas completamente luego de cada lavado. La humedad es el principal agente enemigo de estos elementos. Procura secarlos con un paño limpio y seco, y guardarlas en lugares cerrados o con poca ventilación para evitar la acumulación de humedad.