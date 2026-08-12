Daniela pide una oportunidad para seguir en MasterChef 24/7: “Puedo demostrar que sí sé cocinar”

Ixdit fue la ganadora del Pin de MasterChef 24/7 en la semana 13, lo que significa que tendrá varios beneficios en la cocina y que deberá tomar algunas decisiones que podrían cambiarlo todo en la competencia. Y uno de los poderes que está causando furor, es la opción de "bloquear" a uno de sus compañeros para que solo pueda salvarse a través de sus platillos, un castigo que ya advirtió, estaría considerando ponerle a Daniela, ya que supuestamente ella se lo había pedido directamente.

Sin embargo, la cocinera reaccionó a este aviso y afirmó que nunca le pidió este favor, pero que si le toca, lo tomará como una forma de dejar en claro que sí es buena en la cocina. Así lo compartió durante una charla con las cámaras, en donde Dani Parra se dio el tiempo de explicar que si bien ha tenido algunos errores y hasta dijo que se quería ir, en realidad siente que puede soportar un poco más de tiempo.

"A ver, si me lo pone a mí, también puedo demostrar que sí sé cocinar. Y si me voy, será porque no pude, pero también porque me ganan muchísimo los nervios. Para nada crean que no quiero estar aquí, ya llevo 13 semanas, que no aguante otras dos", explicó la joven, que hace tan solo unos días le confesó entre lágrimas a Julio que no tenía ganas de seguir en MasterChef 24/7, justo después de que fue la salvada del público y terminó eliminando a Jazmín.

Daniela apunta contra Ixdit y asegura que NO quiere ser eliminada de MasterChef 24/7

Una vez que aclaró que sí le gustaría seguir en la competencia y dijo considerar que tiene la capacidad de aguantar más tiempo alejada de su casa, Daniela aclaró que no le pidió a Ixdit que le pusiera el castigo de bloquearle la salvación. De acuerdo con los dichos de la cocinera, estos comentarios salieron durante una charla de amigos y lo dijo de broma.

"No sé qué salió ella a decir, pero yo no le dije que me lo pusiera a mí que ya me quiero ir. Estaba teniendo un momento de amigos con Carmen y Ramahá, por eso lo dijimos. Yo estoy dando lo mejor de mí y si no es suficiente, lo veremos. Por algo estoy aquí, obvio también por la 'bandita chida'", mencionó Dani Parra, reiterando que en cualquier caso, aceptará las decisiones de Ixdit, pues sabe que solo a ella le corresponde definir cómo usar los poderes del Pin.