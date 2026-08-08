Este es el significado del proverbio chino de Confucio: “Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir”

Los proverbios nos han acompañado a lo largo de la historia con el objetivo de hacernos reflexionar sobre ciertos aspectos de la vida. En este caso nos encontramos con un proverbio que nos dejó Confucio que dice "Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir".

Esta frase china es parte de la enseñanza de Confucio que fue uno de los filósofos más importantes de la cultura oriental. Ante esto es que te vamos a contar cuál es el significado del proverbio.

¿Cuál es el significado de este proverbio chino?

El proverbio nos menciona dos elementos importantes en el pueblo chino que es el arroz y las flores. El primero de ellos se relaciona con el alimento, supervivencia y sustento material. En cuanto a las flores significan belleza, placer, asombro y aquello que no parece imprescindible, pero vuelve más humana la vida.

La enseñanza no deja de lado las necesidades básicas ya que sin arroz no hay vida posible. Las personas necesitan comer, trabajar, tener una vivienda, cuidar su cuerpo y resolver lo concreto. Sin embargo, si solo te enfocas en lo necesario pues te puedes sentir vacío por dentro. Vivir no es solo mantenerse de pie.

El pensar recurrentemente puede afectarte.|pexels

Cuando nombra a las flores es en sentido del arte, amistad, música, lectura, momentos de belleza, etc. No siempre "sirven" en términos prácticos, pero ayudan a recordar por qué vale la pena estar vivos. El proverbio propone una idea poderosa: la utilidad no alcanza para explicar la vida completa.

Esta es una manera de poder equilibrar la vida cotidiana. Es necesario que trabajes, pagues tus cuentas y resuelvas las obligaciones, pero eso no debe impedir que conserves la belleza y la alegría. Cuando nombra a las flores puede ser cualquier actividad que te haga sentir satisfacción por dentro y puede ser diferentes para cada persona.