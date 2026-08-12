YosStop denuncia discriminación y la tunden en redes. "¿Cómo es que hay gente defendiéndola?”

A través de un video, YosStop denunció una desagradable situación que ella califica como discriminación hacia su mascota, la cual ocurrió con una estética canina. Sin embargo, están surgiendo fuertes críticas hacia ella y usuarios de redes están defendiendo al establecimiento.

"Hoy discriminaron a mi perro", dice Yoseline Hoffman al inicio de su video publicado en TikTok. Ella relata que su esposo, Gerardo González, llevó a sus mascotas a una estética que ya han visitado en otras ocasiones, pero su perrito "Stewie" no fue aceptado. "¿Por qué? Porque se ve viejito. Pero a ver, no envejeció ayer, ya lleva un buen rato viejito".

YosStop explicó que "Stewie" siempre ha tenido problemas de la vista y actualmente padece una úlcera en un ojo, a partir de la cual tuvo una inflamación de donde secretó muchas lagañas y se generó una costra. Durante su relato dijo que el perro no escucha y tiene una condición cardíaca. Sin embargo, aseguró que el perro se encuentra estable de salud y su veterinario lo constató. "Él está cuidado, él está controlado".

Yoss Hoffman contó que le llegaron varios mensajes de la estética cuando el perro ya había sido entregado y que se negaron a bañarlo, bajo distintos argumentos como que "ya ni se sostiene". Por tal razón, ella misma tuvo que bañarlo. "¿Cuál es el pensamiento de esta gente?", cuestionó en el video. "Discriminaron a mi perro por su aspecto senil".

Critican a YosStop por denunciar discriminación contra su perro

Aunque muchos de sus seguidores apoyan a la influencer, buena parte de los comentarios en su publicación y otras derivadas le dan razón a la estética canina que no admitió a "Stewie". "Yo soy estilista canino y hubiera hecho exactamente lo mismo", "lo puedes bañar en la comodidad de tu casa" y "no es discriminación, es cuidado", son algunos de los comentarios.

El creador de contenido con la cuenta conocida como El Perro Mugroso, quien se dedica a bañar mascotas, publicó un video respondiéndole a YosStop y dando la razón a la estética que se negó a atender a "Stewie". "Los estilistas no estamos capacitados para asumir el riesgo que conlleva manipular a un perro viejo", dijo. "Esas personas que decidieron no aceptar a tu perro fueron más responsables con él que tú".

"¿Cómo es que hay gente defendiéndola?", "los de la estética se protegieron muy bien" y "si me dijeran que no, lo entendería totalmente", son algunas de las respuestas.