Cómo dejarte las canas y cuidarlas para verte elegante
No es necesario que acudas a tratamientos invasivos, sino que con esto lograrás tener los mechones blancos suaves.
Durante muchos años, las canas han sido sinónimo de envejecimiento, y del paso de los años, por lo que muchas personas, en especial mujeres, han buscado tratamientos y alternativas para ocultárselas, ya que piensan que se están poniendo viejas. Sin embargo, en el último tiempo, cada vez son más quienes las aceptan y es por eso que los estilitas han compartido algunos trucos para cuidarlas, y así lucir elegantes; sin la necesidad de acudir a productos químicos que son nocivos para el cuero cabelludo.
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Las canas han sido además motivo de tabú, y es que cuando se mencionaban a los mechones blancos, inmediatamente se lo relacionaba con la vejez y el paso del tiempo. Y es que se trata de un proceso totalmente natural, que en algún momento puede llegar a ocurrir y que se debe a la pérdida de pigmentación en el cuero cabelludo y a la disminución de melanina, lo que provoca que el cuero cabelludo adopte un color blanco.
Si bien la causa fundamental es por el paso del tiempo y algo natural, hay otros factores que llevan a que las canas aparezcan de manera temprana, como los malos cuidados en el cuero cabelludo y utilizando productos que son nocivos, una mala alimentación baja en nutrientes y vitaminas que fortalecen el crecimiento de la melanina y por una alta exposición al sol. Por eso, para aquellas mujeres que quieran llevarlas y lucirlas de una manera elegante, es mejor seguir el consejo de los expertos.
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Consejos para mantener las canas
- Lavado correcto: los cabellos con canas no necesita lavarse a diario, sino que basta con unas dos o tres veces por semana, ya que el agua caliente reseca la fibra capilar y favorece el encrespamiento y se recomienda agua tibia. El shampoo debe ser hidratante, libre de sulfatos agresivos y sin alcohol
- Acondicionamiento e hidratación: es imprescindible para suavizar la cutícula y facilitar el peinado; y hay que aplicarlo siempre desde las medias hasta las puntas dejando actuar unos minutos. Tendrás que aplicar una mascarilla hidratante adecuada para canas
- Cepillado y masaje capilar: tienes que cepillar siempre en caso de tener un cabello seco o semiseco para evitar la rotura y un masaje diario estimulará la circulación